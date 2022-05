Baerbocková: Rusko využíva hlad ako zbraň, bráni vývozu obilia

New York 19. mája (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková obvinila Rusko, že bráni vývozu obilia z Ukrajiny a využíva hlad ako prostriedok vedenia vojny. Vyjadrila sa tak na zasadnutí ministrov zahraničných vecí v sídle OSN v New Yorku, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



"Rusko v tejto vojne využíva aj ďalšiu hroznú a silnú zbraň: hlad a nedostatok. Tým, že blokuje ukrajinské prístavy, ničí zásobárne obilia, cesty a železnice, Rusko rozpútalo obilnú vojnu a spustilo tým svetovú potravinovú krízu," vyhlásila v stredu Baerbocková.



Zdôraznila, že Kremeľ robí tieto nebezpečné a nezodpovedné kroky v situácii, keď sú milióny ľudí hlavne na Blízkom východe a v Afrike už aj bez toho ohrozené hladom v dôsledku klimatickej krízy, pandémie covidu či ozbrojených konfliktov.



Podľa nemeckej vlády Rusko aktuálne blokuje vývoz približne 20 miliónov ton ukrajinského obilia, ktoré by malo byť dodané najmä do krajín severnej Afriky a Ázie. Veľká časť z tohto obilia je zablokovaná v juhoukrajinskom čiernomorskom prístave Odesa.



Alarmujúcu situáciu na stredajšom zasadnutí potvrdil aj šéf OSN António Guterres, ktorý pripomenul, že Ukrajina a Rusko dovedna produkujú takmer tretinu svetovej produkcie pšenice a jačmeňa a polovicu produkcie slnečnicového oleja. Vojna na Ukrajine podľa neho môže spustiť potravinovú "krízu, ktorá môže potrvať celé roky".



Situácia v niektorých častiach sveta je podľa Guterresa už teraz veľmi nepriaznivá: oproti stavu pred pandémiou sa počet ľudí vážne ohrozených hladom viac než zdvojnásobil na približne 276 miliónov. Podľa generálneho tajomníka OSN je preto kľúčové, aby sa na svetové trhy dostávali potraviny z Ukrajiny a Ruska, rovnako ako ruské a bieloruské hnojivá.