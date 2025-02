Baerbocková: S Ruskom sa nemôže obnoviť spolupráca v rámci G8

Mníchov 14. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyjadrila v piatok vážne výhrady voči návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na opätovné prijatie Ruska medzi krajiny skupiny G7. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Ako partneri G7 sme v priebehu posledných troch rokov od brutálnej ruskej invázie opakovane zdôrazňovali, že s týmto Ruskom, s Ruskom (prezidenta Vladimira) Putina, nemôže fungovať žiadna normálna spolupráca," vyhlásila Baerbocková popri Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. "Ak sa ale všetci vrátime na cestu mieru a táto politika agresie sa zmení, znamenalo by to, že môžeme obnoviť spoluprácu v najrôznejších oblastiach," ozrejmila ministerka.



Baerbocková povedala, že uvíta akýkoľvek ozajstný posun na ceste k mieru na Ukrajine, ktorý by mohol vyplynúť z Trumpovej snahy o dialóg s Putinom. Pripomenula však, že tvrdý tlak Západu na Rusko sa musí zachovať. "Ak teraz existuje cesta k mieru, potom si celý svet, a predovšetkým Európa, vydýchne," dodala Baerbocková.



Rusko bolo po anexii Krymu v roku 2014 vylúčené z vtedajšej skupiny G8, ktorá na následne premenovala na G7. Okrem Nemecka a Spojených štátov sú jej členmi aj Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Kanada a Japonsko.