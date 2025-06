Baerbocková sa stala predsedníčkou Valného zhromaždenia OSN

New York 2. júna (TASR) - Valné zhromaždenie OSN v pondelok zvolilo bývalú nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Baerbockovú za svoju predsedníčku. Štyridsaťštyriročná politička získala v New Yorku 167 z celkového počtu 193 hlasov, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Baerbocková sa uchádzala o jednoročnú funkciu, ktorá má predovšetkým ceremoniálny význam a spočíva najmä v organizovaní plenárnych zasadnutí. Agentúra DPA pripomína, že by sa nemala zamieňať s pozíciou generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.



Voľba na plenárnom zasadnutí 193 členských krajín OSN sa považovala za formalitu, no uskutočnilo sa tajné hlasovanie, o ktoré údajne požiadalo Rusko, píše DPA. Ide pritom už o piatu ženu vo funkcii predsedu Valného zhromaždenia od založenia OSN pred takmer 80 rokmi.



Annalena Baerbocková sa ujme úradu 9. septembra, krátko pred výročným zasadnutím Valného zhromaždenia OSN. Nemecká politička vyjadrila vďačnosť za svoje zvolenie, pričom uviedla, že sa chce stať „čestným sprostredkovateľom“ pre Valné zhromaždenie, uviedla nemecká stanica DW.



„OSN je potrebná viac ako kedykoľvek predtým,“ povedala bývalá politička strany Zelených a dodala, že bude klásť dôraz na prispôsobenie organizácie výzvam 21. storočia, napríklad prostredníctvom reformovania jej štruktúr s cieľom znížiť náklady a zvýšiť efektívnosť, píše portál Euronews. Baerbocková tiež uviedla, že bude klásť veľký dôraz na zohľadnenie názorov všetkých regiónov a skupín a venovať osobitnú pozornosť klimatickej kríze.



Nemecko, ktoré malo za úlohu nominovať kandidáta na zasadnutie v rokoch 2025 – 2026, vybralo Baerbockovú namiesto Helgy Schmidovej, skúsenej diplomatky, o ktorej sa pôvodne uvažovalo. Voľba vyvolala v Nemecku kontroverziu, doplnil Euronews.