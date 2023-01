Baerbocková sa vyhla otázke o dodávke tankov Leopard na Ukrajinu

Brusel 23. januára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková sa v pondelok vyhla odpovedi na otázku, či je nemecká vláda ochotná rýchlo schváliť žiadosti iných krajín o povolenie poslať Ukrajine nemecké tanky Leopard. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



"Ruský režim útočí na celú Ukrajinu. A toto jasne ukazuje, že Putin sa ani 11 mesiacov po začiatku brutálnej útočnej ruskej vojny neodklonil od svojho vražedného plánu zničiť Ukrajiny," povedala Baerbocková v pondelok.



"Práve preto je také dôležité, aby sme my, medzinárodné spoločenstvo, urobili všetko na obranu Ukrajiny," dodala.



Nemecko oficiálne stále nerozhodlo o dodávke týchto tankov. V nedeľu však Baerbocková povedala francúzskym médiám, že Berlín nebude stáť v ceste, ak nejaká iná krajina podá žiadosť o povolenie na presun Leopardov na Ukrajinu. Varšava oficiálne Berlín nepožiadala o povolenie, ale ak žiadosť predloží, Nemecko jej nebude brániť, uviedla ministerka.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki preto v pondelok zareagoval, že jeho vláda požiada Berlín o povolenie a dodal, že tanky Kyjevu pošle aj bez povolenia Nemecka.



Poľsko sa snaží vybudovať koalíciu krajín, ktoré sú pripravené poslať tanky Leopard Ukrajine. "Požiadame (Nemecko) o povolenie... no ak nakoniec toto povolenie nedostaneme, v rámci našej malej koalície, ak v nej aj Nemecko nebude, naše tanky spolu s ostatnými Ukrajine odovzdáme," uviedol Morawiecki.



Slová nemeckej ministerky z nedele označil Morawiecki za "iskierku nádeje", že opatrný Berlín by sa nakoniec k tejto koalícii mohol pridať. Vyjadril tiež nádej, že Berlín Ukrajine poskytne modernejšie ťažké vojenské vybavenie. Podľa neho má Nemecko v aktívnej službe viac ako 350 tankov Leopard a ďalších asi 200 v skladoch.