Baerbocková skritizovala Rusko za kyberútoky na nemeckú stranu SPD

Suva/Berlín 7. mája (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v utorok opäť kritizovala Rusko za kybernetické útoky na vládnu Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD) a nemecké firmy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Baerbocková ešte v piatok oznámila, že nemecká vláda na základe výsledkov vyšetrovania pripisuje skupine APT28 napojenej na ruskú tajnú službu GRU zodpovednosť za kyberútok na SPD, ku ktorému došlo začiatkom minulého roka.



K Nemecku sa neskôr pridali aj Česko a Poľsko, ktoré tvrdili, že sa tiež stali cieľmi podobných kyberútokov. Spojené štáty ako terč kybernetických aktivít ruskej GRU neskôr spomenuli aj Slovensko, Švédsko a Litvu. Incidenty v kyberpriestore odsúdili Európska únia aj Severoatlantická aliancia, Rusko naopak svoje zapojenie poprelo.



"Vidíme, že ruská vojna prebieha na všetkých úrovniach," povedala v utorok Baerbocková počas jej návštevy tichomorského štátu Fidži.



To podľa nej zahŕňa blokádu ukrajinského vývozu obilia a kyberútoky cielené nielen na Kyjev, ale aj SPD a nemecké spoločnosti pôsobiace v oblasti logistiky, zbrojárstva, letectva či IT služieb. "Tento postup je nezodpovedný. Je to udalosť, o ktorej nemôžeme mlčať," dodala.



Nemecko si v súvislosti s aktuálnym vývojom ešte minulý týždeň predvolalo chargé d'affaires ruského veľvyslanectva na týždňové konzultácie do Berlína. Hovorkyňa nemeckej diplomacie to v pondelok označila za "štandardnú procedúru" s tým, že spolková vláda považuje nedávneho skutočnosti za závažné - ako konanie namierené "proti liberálnej demokracii a inštitúciám, ktoré ju podporujú".