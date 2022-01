Baerbocková: Spravíme všetko pre to, aby zaistilo bezpečnosť Ukrajiny

Na archívnej snímke ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Foto: TASR - Pavol Zachar

Kyjev 17. januára (TASR) - Nemecko spraví všetko, čo je v jeho silách, aby zaistilo bezpečnosť Ukrajiny. Povedala to v pondelok nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková počas svojej prvej pracovnej návštevy v Kyjeve v súvislosti s obavami z ruskej invázie na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra AFP.uviedla Baerbocková na tlačovej konferencii po stretnutí s ukrajinským rezortným partnerom Dmytrom Kulebom. Opätovne apelovala na deeskaláciu napätia medzi Kyjevom a Moskvou a Rusko varovala, že za "akúkoľvek ďalšiu agresiu" zaplatí "vysokú cenu" – hospodársku, politickú i strategickú.Šéfka nemeckej diplomacie opätovne odmietla požiadavku Ukrajiny na dodávky zbraní. Tento postoj nemeckej vlády, týkajúci sa obmedzeného vývozu zbraní, je podľa jej slov, ale aj historicky dobre podložený. Prínos Berlína, čo sa týka ochrany bezpečnosti Ukrajiny, ktorá sa obáva napadnutia Ruskom, je všakpovedala ministerka. Diplomacia je podľa jej slov jedinou schodnou cestou, ako zmierniť aktuálnu vysokonebezpečnú situáciu.Kuleba po rozhovore so spolupredsedníčkou koaličnej strany Zelených Baerbockovou uviedol, že o tejto téme hovorili, pričom opätovne predostrel svoje argumenty v prospech dovozu zbraní. Dodal tiež, že je vďačný Nemecku za pomoc napríklad čo sa týka starostlivosti o zranených ukrajinských vojakov. V súčasnej situácii môže, uviedol podľa denníka Die Süddeutsche Zeitung. Naznačil, že Ukrajina má i iné spôsoby, odkiaľ si zadovážiť zbrane. Slúžiť však majú výhradne na vlastnú obranu, zdôraznil.Odmietanie dodávok zbraní zo strany Nemecka označil ukrajinský veľvyslanec v Nemecku Andrij Meľnyk krátko pred Baerbockovej odchodom na Ukrajinu zaBaerbocková sa na začiatku oficiálnej návštevy Ukrajiny stretla so zástupcami pozorovateľskej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Navštívila tiež pamätník s názvom Nebeská stotina na kyjevskom Námestí nezávislosti, známom tiež ako Majdan, pripomínajúci ľudí, ktorí tam zahynuli počas protivládnych protestov v roku 2014.V pondelok popoludní sa má Baerbocková stretnúť s ukrajinským rezidentom Volodymyrom Zelenským. Večer odcestuje do Moskvy, kde sa v utorok okrem iného stretne s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.