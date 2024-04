Baerbocková telefonovala s iránskym náprotivkom pre napätie s Izraelom

Berlín 11. apríla (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková telefonovala vo štvrtok so svojím iránskym náprotivkom Hosejnom Amírom Abdollahjánom, aby vyzvala na deeskaláciu v súvislosti s rastúcimi obavami z priameho útoku Iránu na Izrael. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Nikomu by nemalo byť dovolené prilievať olej do ohňa," uviedla Baerbocková s tým, že nie je v nikoho záujme rozdúchať rozsiahlejší konflikt s nepredvídateľnými dôsledkami.



"Všetci regionálni aktéri sú vyzývaní, aby sa správali zodpovedne a zdržanlivo," uviedla Baerbocková s tým, že tento odkaz odovzdala počas telefonátu Amírovi Abdollahjánovi. Šéfka nemeckej diplomacie sa takto vyjadrila počas stretnutia so svojim čilským náprotivkom Albertom van Klaverenom v Berlíne.



Na otázku, či telefonát so šéfom iránskej diplomacie koordinovala s Izraelom alebo Spojenými štátmi, odpovedala: "Všetky diplomatické linky sú v súčasnosti horúce, aby predišli regionálnej eskalácii na Blízkom východe".



Najvyšší iránsky duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí opakovane hrozil Izraelu odvetou za minulotýždňový nálet na sídlo iránskeho konzulátu v sýrskej metropole Damask, pri ktorom zahynulo niekoľko vysoko postavených predstaviteľov revolučných gárd. Útok je pripisovaný Izraelu, ktorý nepoprel zodpovednosť.



"Ak izraelský režim v rozpore s medzinárodným právom a Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch úplne ignoruje imunitu niektorých jednotlivcov a diplomatických zariadení, je nevyhnutá legitímna obrana," uviedol Amír Abdollahján vo vyhlásení v súvislosti s útokom.



Ministri zahraničných vecí Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kataru a Iraku v stredu taktiež telefonovali s Amírom Abdollahjánom, aby s ním hovorili o tejto eskalujúcej kríze.