Baerbocková: Ukrajina musí skoncovať s korupciu, ak chce byť členom EÚ

Londýn 21. júna (TASR) - Ukrajina musí skoncovať s "30 rokov trvajúcim rodinkárstvom a korupciou", aby sa mohla stať členom Európskej únie, vyhlásila v stredu nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková popri konferencii o obnove Ukrajiny v Londýne. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Kyjev už urobil pokrok v reformách, predovšetkým v oblastiach slobody médií a právneho štátu, ale potrebný je aj ďalší posun, upozornila Baerbocková. Reformné kroky sa však robia s "neuveriteľnou rýchlosťou" a Nemecko to silno podporuje, dodala.



Podľa Baerbockovej niet pochýb, že Ukrajina sa stane členom EÚ. A preto sú investície súkromných spoločnosti do jej obnovy o to užitočnejšie, keďže nakoniec posilnia európsky domáci trh, vysvetlila šéfka nemeckej diplomacie.



Ukrajina môže byť rozhodujúcim činiteľom v posilňovaní európskeho trhu, "predovšetkým pokiaľ ide o čistú energiu", doplnila ministerka.