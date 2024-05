Baerbocková: Ukrajina potrebuje posilniť svoju protivzdušnú obranu

Kyjev 21. mája (TASR) - Ukrajina naliehavo potrebuje posilniť svoju protivzdušnú obranu na odrazenie pretrvávajúcich nemilosrdných ruských útokov, uviedla v utorok v Kyjeve nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Situácia na Ukrajine sa opäť raz dramaticky zhoršila v dôsledku masívnych ruských vzdušných útokov na civilnú infraštruktúru a brutálnej ruskej ofenzíve v Charkovskej oblasti," zdôraznila šéfka nemeckej diplomacie po tom, čo v utorok ráno vlakom pricestovala do ukrajinskej metropoly.



Na to, aby sa bránila "pred spŕškou ruských dronov a rakiet", Ukrajina "urgentne potrebuje posilnenú protivzdušnú obranu", uviedla Baerbocková.



"Naša podpora je založená na hlbokom presvedčení, že Ukrajina túto vojnu vyhrá," dodala. Ruský prezident Vladimir Putin sa podľa nej domnieva, že Ukrajine a jej spojencom v určitom okamihu dôjde dych, "my však máme kapacitu vytrvať," vyhlásila.



O návšteve Baerbockovej v Kyjeve sa z bezpečnostných dôvodov vopred neinformovalo, pripomína agentúra DPA. Ide už o jej siedmu návštevu na Ukrajine od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy vo februári 2022.



Moskva začiatkom mája spustila novú ofenzívu v Charkovskej oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane vyzýva západných spojencov na posilnenie vojenskej pomoci a protivzdušnej obrany krajiny v boji proti ruským jednotkám.