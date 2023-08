A. Baerbocková úplne zrušila svoju indo-pacifickú cestu

Berlín 15. augusta (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková bola v utorok nútená zrušiť svoju cestu do Austrálie aj na Nový Zéland, a to pre opakované technické problémy vládneho lietadla. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



"Vyskúšali sme všetko, no bohužiaľ nie je logisticky možné uskutočniť moju indo-pacifickú cestu bez tohto pokazeného lietadla," napísala Baerbocková na platforme X, skoršie známej ako Twitter.



Baerbocková vyrazila na cestu už v nedeľu. V pondelok mala podľa pôvodného plánu pricestovať do Austrálie, kde plánovala začať týždennú cestu po tichomorskom regióne so zastávkami na Novom Zélande a na Fidži.



Nemecký vládny špeciál mal však po pondelňajšom medzipristátí a doplnení paliva v Abú Zabí technickú poruchu. Ministerka tak bola nútená najskôr svoju cestu prerušiť, kým sa technici snažili poruchu odstrániť. Špeciál sa opätovne pokúsil odletieť z noci na utorok, objavila sa však rovnaká porucha a tak sa do Abú Zabí musel "z bezpečnostných dôvodov" vrátiť a ministerka napokon cestu zrušila.



S technickými problémami Baerbocková na svojich cestách nestretáva prvýkrát. V polovici mája uviazla v katarskej metropole Dauha pre poškodenie pneumatiky na vládnom airbuse a bola z tohto dôvodu nútená svoju cestu o deň predĺžiť.



Nemecké vládne špeciály majú v ostatných rokoch problémy často. Porucha rádiového systému zabránila v novembri 2018 cestovať na summit G20 v Buenos Aires vtedajšej kancelárke Angele Merkelovej a vtedajšiemu ministrovi financií Olafovi Scholzovi. Do Argentíny nakoniec leteli komerčnou linkou.