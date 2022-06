Baerbocková: Určite nebudeme schopní vyviezť z Ukrajiny všetko obilie

Berlín 20. júna (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok konštatovala, že zrejme nebude možné dostať z Ukrajiny všetko obilie, ktorého vývoz blokujú ruské invázne sily. TASR prevzala správu z denníka The Guardian.



"Je jasné, že nakoniec určite nebudeme schopní dostať von (z Ukrajiny) všetko obilie, ale ak sa nám podarí uvoľniť čo i len jeho časť – na rôznych trasách –, pomôže nám to, zoči-voči tejto globálnej výzve," citovala slová šéfky nemeckej diplomacie agentúra Reuters.



Baerbocková uviedla, že podporuje Poľsko a Rumunsko, čo sa týka prispôsobenia ich koľajníc s cieľom umožniť export miliónov ton obilia, ktoré ruské sily zablokovali v ukrajinských prístavoch.



"Je nutné modernizovať železničné trate, potrebujeme vhodné nákladné vagóny – nemecká vláda na tom pracuje s mnohými ďalšími aktérmi," povedala Baerbocková novinárom po príchode na stretnutie Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.



Námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytro Senik 12. júna uviedol, že Ukrajine sa podarilo zriadiť dva koridory na vývoz obilia zo svojho územia, vedúce cez Poľsko a Rumunsko. Tento krok by mal pomôcť odvrátiť globálnu potravinovú krízu.



Ukrajinské železnice však majú trate s iným rozchodom koľají než v susedných európskych krajinách vrátane Poľska. Obilie sa tak na hraniciach, kde zároveň nie je až tak veľa možností na uskladnenie, musí prekladať do iných vlakových súprav.



Prevoz obilnín do Rumunska zase zahŕňa prechod po železnici k prístavom na Dunaji a následnú prekládku nákladu na člny smerujúce do rumunského prístavného mesta Konstanca. Podľa agentúry Reuters ide o zložitý a nákladný proces.



V súvislosti s prístupovým procesom Ukrajiny k EÚ Baerbocková povedala, že ide o "historický okamih". Je nevyhnutné dať najavo, že Ukrajina patrí do Európy, zdôraznila s tým, že to isté platí aj pre Moldavsko. Zároveň je však jasné, že prijatiu oboch krajín do EÚ bude predchádzať náročný proces.



Euroblok musí podľa ministerky tiež otvoriť prístupové rokovania s Albánskom a so Severným Macedónskom a dať západnému Balkánu "jasný signál", píše agentúra DPA.