Berlín 13. septembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v stredu opäť navštívi Kyjev. V utorok to oznámila spravodajská služba ukrajinského ministerstva obrany. TASR o tom informuje na základe správy britského denníka The Guardian.



Baerbocková má v Kyjeve diskutovať s ukrajinskými predstaviteľmi o zvýšení vojenskej a vojensko-technickej pomoci Ukrajine, píše sa vo vyhlásení ukrajinskej spravodajskej služby. "Úspech ukrajinských obranných síl pri vedení protiofenzívnej operácie spája európske politické sily. Najmä v Nemecku... Pomôže to pri pokračovaní úspešnej protiofenzívy ukrajinských obranných síl," dodala služba.



Šéfka nemeckého rezortu diplomacie navštívila Kyjev od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu už dvakrát – naposledy v sobotu.



Jej ukrajinský rezortný kolega Dmytro Kuleba v utorok kritizoval Nemecko po tom, ako nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová v pondelok odmietla žiadosti Kyjeva o dodávky tzv. hlavných bojových tankov pre ukrajinskú armádu.



"Sklamanie z Nemecka v čase, keď Ukrajina potrebuje (bojové tanky) Leopardy a (bojové vozidlá pechoty) Mardery, aby oslobodili ľudí a zachránili ich pred genocídou," napísal Kuleba v príspevku na sociálnej sieti Twitter. Dodal, že neexistuje jediný racionálny argument, prečo tieto zbrane nie je možné dodať, iba obavy a výhovorky.



Lambrechtová odôvodnila svoje rozhodnutie tvrdením, že žiadna krajina nedodala na Ukrajinu bojové vozidlá pechoty ani hlavné bojové tanky západnej výroby.