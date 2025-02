Baerbocková varuje pred predstieraným mierom na Ukrajine

Mníchov 14. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok varovala pred potenciálnym "predstieraným mierom" na Ukrajine. Zároveň avizovala, že o Ukrajine plánuje intenzívne diskutovať aj s predstaviteľmi USA na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC), ktorá sa v piatok začína. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Predstieraný mier - nad hlavami Ukrajincov a Európanov - by nič nepriniesol," povedala Baerbocková. "Predstieraný mier by nepriniesol trvalú bezpečnosť pre ľudí na Ukrajine, ani pre nás v Európe alebo v Spojených štátoch," pokračovala.



Rokovania sa podľa slov šéfky nemeckej diplomacie musia skončiť "udržateľným mierovým riešením, ktoré ochráni suverenitu Ukrajiny a zabezpečí, že Putinovo Rusko už nikdy neohrozí mier v Európe". Baerbocková pripomenula, že v roku 2022 ruský prezident Vladimir Putin krátko po konaní MSC "poslal tanky do Kyjeva a otriasol od základov našou bezpečnosťou". Dodala, že Európa je čo sa týka bezpečnosti opäť na "existenčnej križovatke".



Nemecká ministerka tiež uviedla, že mier na Ukrajine nastane len prostredníctvom sily, a bude si vyžadovať dlhodobé bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, silné NATO a pokrok v prístupových rokovaniach Ukrajiny s EÚ.



DPA pripomína, že staro-nový prezident USA Donald Trump nedávno oznámil, že s ruským prezidentom Vladimirom Putinom plánuje viesť mierové rokovania, o ktorých však vopred nediskutoval s európskymi spojencami.