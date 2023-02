Baerbocková: Vstup Fínska a Švédska bude pre NATO obohacujúci

Helsinki/Štokholm 13. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok v Helsinkách vyjadrila podporu úsiliu Fínska a Švédska o vstup do NATO. Ich členstvo podľa jej slov Alianciu posilní. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Chcem dnes znovu potvrdiť, ako je pre Alianciu obohacujúce, že chcete vstúpiť do NATO. Naša Aliancia tým získa dvoch cenných nových členov, s ktorými už teraz veľmi úzko spolupracujeme," uviedla Baerbocková po stretnutí so svojím fínskym náprotivkom Pekkom Haavistom.



Dodala, že vlani v lete boli na summite NATO v Madride položené základy pre vstup Švédska a Fínska do Aliancie, a preto očakáva, že to teraz podporia všetky členské krajiny NATO.



Baerbocková je na dvojdennej návšteve severnej Európy a v utorok odcestuje do švédskeho Štokholmu. Rokovania Baerbockovej počas tejto cesty by sa podľa DPA mohli týkať aj dodávok tankov Leopard 2 pre Ukrajinu.



Na to, aby boli tieto dve severské krajiny prijaté do NATO je potrebný súhlas všetkých 30 členských krajín. Žiadosti Švédska a Fínska však doposiaľ neschválilo Maďarsko a Turecko. Ankara proti ich členstva vzniesla viacero námietok a Švédsko napríklad obvinila, že nie je dosť tvrdé voči kurdským a iným skupinám, ktoré Turecko považuje za teroristické.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa prednedávnom vyhrážal, že vstup Švédska do Aliancie nepodporí. Mnohí politológovia sa domnievajú, že tento jeho postoj môže súvisieť aj s nadchádzajúcimi voľbami v Turecku, píše DPA.



Pomoc by v tejto súvislosti mohlo Fínsku a Švédsku poskytnúť Poľsko. Premiér tejto krajiny Mateusz Morawiecki počas pondelkovej návštevy Štokholmu uviedol, že Varšava by mohla využiť svoje dobré vzťahy s Ankarou a presvedčiť ju, aby prestala blokovať rozšírenie NATO.