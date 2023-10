Baerbocková vyjadrila solidaritu s Izraelom, cestuje na Blízky východ

Berlín 19. októbra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková uistila vo štvrtok Izrael o "nezlomnej solidarite" nemeckej vlády. Spravila tak pred odchodom do Jordánska, Izraelu a Libanonu na ďalšie krízové rokovania o riešení súčasného konfliktu v pásme Gazy. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Boje sa vedú proti Hamasu, nie proti civilnej palestínskej populácii", ktorá mimoriadne trpí, vyhlásila Baerbocková pred odletom. Svoju cestu chce využiť na to, aby zatlačila na prepustenie zajatcov, ktorých zadržiavajú palestínski militanti z Hamasu. Medzi približne 200 rukojemníkmi sú aj občania Nemecka



Spojené štáty i Európska únia hnutie Hamas považujú za teroristickú skupinu.



Baerbocková vymenovala špeciálneho vyslanca pre humanitárne záležitosti na Blízkom východe, aby koordinoval pomoc pre civilistov v pásme Gazy počas izraelskej blokády. Uviedla tiež, že Nemecko je pripravené poskytnúť komplexnú humanitárnu pomoc.



Berlín tiež intenzívne pracuje na čo najskoršom odchode nemeckých občanov z pásma Gazy, uviedla Baerbocková. Podľa nemeckej diplomacie sa v tejto uzavretej enkláve nachádza vyše 100 nemeckých občanov.



Izrael zastavil do pásma Gazy dodávky potravín, vody a elektrickej energie, žijú tam pritom vyše dva milióny ľudí. Izraelská armáda na toto územie opakovane útočí zo vzduchu, pričom obeťami sú aj tisíce civilistov.



Koordinované útoky Hamasu zo 7. októbra si v Izraeli vyžiadali viac než 1400 mŕtvych, zväčša civilistov.



Šéfka nemeckej diplomacie už navštívila Izrael koncom minulého týždňa. V utorok počas návštevy podporil Izrael aj nemecký kancelár Olaf Scholz.