Baerbocková vyzvala Ankaru, aby pomohla stabilizovať situáciu v Sýrii

Berlín 20. decembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok počas návštevy Ankary povedala, že budúcnosť Sýrie "visí na vlásku". Ministerka zároveň vyzvala Turecko, aby pomohlo stabilizovať túto krajinu. Nemecká ministerka sa v Ankare stretne s tureckým šéfom diplomacie Hakanom Fidanom. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



"Sýria sa nesmie stať ani figúrkou cudzích mocností, ani experimentom radikálnych síl," povedala Baerbocková.



Návrat sýrskych utečencov a obnova krajiny po zvrhnutí režimu bývalého prezidenta Bašára Asada "môže fungovať len vtedy, ak sa v krajine nebude nikto obávať, že bude stíhaný," uviedla ministerka.



"To by malo byť aj v záujme tureckej vlády, keďže v Turecku žijú viac ako tri milióny sýrskych utečencov," dodala.



Po príchode do Ankary Baerbocková zdôraznila aj osud Kurdov v sýrskom pohraničnom meste Kobané. "Zatiaľ čo tisíce ľudí tancujú v uliciach Damasku, Allepa a Homsu po úteku masového vraha Asada, ľudia v Kobané po počiatočnej úľave už opäť zadržiavajú dych," povedala Baerbocková.



Podľa jej slov "mier ešte zďaleka nie je vyhraný" a "budúcnosť Sýrie stále visí na vlásku."



Turecko má so Sýriou spoločnú hranicu a od roku 2016 jeho sily a ich spojenci kontrolujú územie na severe Sýrie. Ich cieľom je spacifikovať kurdských bojovníkov, ktorých obviňujú z útokov v Turecku.