Baerbocková vyzvala Čínu, aby Rusko požiadala o ukončenie vojny

Peking 14. apríla (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala v piatok Peking, aby ruského agresora požiadal o zastavenie vojny na Ukrajine. Podľa jej slov nemá žiadna iná krajina na Rusko väčší vplyv než Čína. TASR informácie prevzala od agentúry AFP a stanice ORF.



Čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang uviedol, že Peking vo vojne na Ukrajine nepodporuje a ani v budúcnosti nebude podporovať Rusko zbraňami.



Úlohou Číny v spojitosti s konfliktom na Ukrajine je podľa Čchina podporovať zmierenie a usilovať sa o mierové rokovania. "Nebudeme viac prilievať olej do ohňa," povedal minister, ktorého vyjadrenia sprostredkoval tlmočník.



Čína vyjadrila odhodlanie byť sprostredkovateľom mierových rozhovorov medzi Kyjevom a Moskvou. Odmieta však odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu a čínsky prezident Si Ťin-pching nedávno navštívil Moskvu, na základe čoho ju západné krajiny obviňujú z náklonnosti k Rusku, píše AFP.



Baerbocková po rokovaní s Čchinom v Pekingu povedala, že takisto vyjadrila znepokojenie v spojitosti s ľudskými právami a upozornila na stupňovanie napätia s Taiwanom. Možný vojenský konflikt by podľa nej bol pre svet hororovým scenárom.



"Narušenie stability by malo následky pre všetky krajiny, svetové hospodárstvo a aj pre Nemecko," povedala. Opätovné zjednotenie Číny s Taiwanom prostredníctvom sily je podľa nej pre Európu neprijateľné.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia i napriek tomu, že má tento ostrov od roku 1949 nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa získa nad Taiwanom kontrolu, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčila ani použitie sily.