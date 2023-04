Baerbocková vyzvala Čínu, aby zatlačila na Rusko v otázke Ukrajiny

Peking 14. apríla (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková počas piatkovej návštevy Pekingu vyzvala Čínu, aby dôraznejšie zatlačila na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil útočnú vojnu voči Ukrajine. TASR informuje na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



Nedávna návšteva čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskve podľa Baerbockovej ukázala, že žiadna iná krajina nemá na Rusko taký vplyv ako Čína. "To, ako (Peking) tento vplyv využije, sa bezprostredne dotýka kľúčových záujmov Európy," poznamenala.



"Tak, ako sa Čína úspešne angažovala v mierovom urovnaní (konfliktu) medzi Iránom a Saudskou Arábiou, priali by sme si, aby vplývala aj Rusko, aby konečne ukončilo agresiu" voči Ukrajine, vyhlásila šéfka nemeckej diplomacie na spoločnej tlačovej konferencii so svojím čínskym rezortným partnerom Čchin Kangom.



Baerbocková zároveň ocenila snahy Číny o mierové urovnanie konfliktu na Ukrajine. Upozornila však, že čínsky mierový plán, predstavený vo februári tohto roku, neobsahuje priamu výzvu Rusku na ukončenie vojny.



Čínsky minister zahraničných vecí Čchin Kang po takmer dvojhodinovom stretnutí s Baerbockovou podľa agentúry DPA zdôraznil, že Peking vojensky nepodporuje Moskvu vo vojne voči Ukrajine.



"Nedodávame a ani nebudeme dodávať zbrane stranám vo (vojnovom) konflikte," povedal. Dodal, že Čína kontroluje aj export produktov, ktoré môže byť využívané na civilné aj na vojenské účely.



Rola Číny v súvislosti s Ukrajinou podľa ministra spočíva v podpore zmierenia a snahe o mierové rokovania. "Nebudeme prilievať olej do ohňa," povedal Čchin Kang. AFP dodáva, že Čína zastáva podľa vlastných tvrdení neutrálny postoj, pričom ruskú inváziu na Ukrajinu nikdy oficiálne neodsúdila.



Baerbocková okrem toho novinárom povedala, že na bilaterálnych rokovaniach s Čchin Kangom vyjadrila aj obavy Berlína, že sa v Číne stále zmenšuje priestor pre pôsobenie občianskej spoločnosti a dochádza k obmedzovaniu ľudských práv.



Šéfka nemeckej diplomacie tiež varovala pred "hororovým scenárom" pre celý svet v prípade, že by v Taiwanskom prielive došlo k "vojenskej eskalácii".



Peking v pondelok ukončil trojdňové rozsiahle vojenské cvičenia v okolí Taiwanu, v rámci ktorých nacvičoval simulácie útokov či blokádu ostrova.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, hoci tento ostrov má od roku 1949 fakticky nezávislú vládu. Komunistická vláda v Pekingu prisľúbila, že jedného dňa Taiwan ovládne, pričom nevylučuje ani použitie sily.



Baerbocková odcestovala v stredu večer na šesťdňovú návštevu Číny, Južnej Kórey a Japonska.