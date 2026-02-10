< sekcia Zahraničie
Baerbocková vyzvala EÚ, aby stála za OSN a medzinárodným právom
Predsedníčka Valného zhromaždenia OSN privítala nové obchodné dohody EÚ s krajinami Mercosuru a Indiou.
Autor TASR
Štrasburg 10. februára (TASR) - Predsedníčka Valného zhromaždenia OSN Annalena Baerbocková v utorok v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu vyzvala Úniu, aby v čase globálnych kríz stála pevne za OSN a medzinárodným poriadkom založeným na pravidlách. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry BTA a tlačového vyhlásenia EP.
Baerbocková upozornila, že v poslednom období sa niektoré mocnosti stiahli z medzinárodných organizácií a spochybňujú princípy, ktoré boli považované za nemenné. Zdôraznila, že jednota je kľúčová pri medzinárodnej spolupráci a ako príklad uviedla prijatie prvého balíka sankcií EÚ voči Rusku po invázii ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022. Jednota, ktorú v tom čase preukázala EÚ, bola podľa jej slov v mene zachovania svetového poriadku a mieru.
Predsedníčka Valného zhromaždenia OSN privítala nové obchodné dohody EÚ s krajinami Mercosuru a Indiou, aj dodatočné financovanie Africkej kontinentálnej zóny voľného obchodu. Takéto ekonomické dohody označila za dlhodobú investíciu do prosperity a bezpečnosti vo svete.
„Osemdesiat rokov po založení OSN je čas obnoviť náš záväzok k multilateralizmu ako sile dobra vo svete, ktorá nám zabezpečuje väčšiu bezpečnosť, slobodu a prosperitu. V neistejšom svete musíme zdvojnásobiť naše úsilie, aby spolupráca a dialóg medzi národmi prinášali lepšie výsledky ako konfrontácia,“ poznamenala zas šéfka EP Roberta Metsolová.
Baerbocková sa funkcie predsedníčky Valného zhromaždenia OSN ujala v septembri. Má prevažne ceremoniálny charakter na rozdiel od pozície generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa.
