Baerbocková vyzvala Izrael na dodržiavanie humanitárneho práva

Nairobi 26. januára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vo štvrtok vzhľadom na humanitárnu krízu v Pásme Gazy naliehavo vyzvala Izrael, aby sa pri svojich krokoch v meste Chán Júnis držal medzinárodného humanitárneho práva. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Šéfka nemeckej diplomacie v rámci svojej cesty po východnej Afrike vo štvrtok večer v kenskej metropole Nairobi ďalej uviedla, že je v súvislosti s ťažkými bojmi v tomto meste na juhu Pásma Gazy "hlboko znepokojená zúfalou situáciou" tamojšieho obyvateľstva.



"Aj pri práve na sebaobranu existujú pravidlá, a aj v boji proti teroristom platí humanitárne právo," upozornila.



"Izrael ho musí dodržiavať rovnako, ako ostatné štáty sveta - aj v problematickom prostredí, kde (palestínske radikálne hnutie) Hamas porušuje všetky pravidlá a zneužíva ľudí ako živé štíty," uviedla ďalej Baerbocková.



Izrael podľa nej urýchlene musí do Pásma Gazy vpustiť viac humanitárnej pomoci a prispôsobiť tomu svoje vojenské zásahy. "Státisíce ľudí na odporúčanie Izraela ochranu na juhu Pásma Gazy - práve aj v zariadeniach OSN i na ďalších miestach," podotkla Baerbocková. "Nemôžu sa jednoducho vypariť do vzduchu," dodala s tým, že z tohto dôvodu nepostačia len výzvy na to, aby tieto miesta opustili.



Podľa šéfky nemeckej diplomacie je potrebné humanitárne prímerie, ktoré by poslúžilo zároveň aj na prepustenie zvyšných rukojemníkov, ktorí sa stále nachádzajú v Pásme Gazy.



O ťažkých bojoch v meste Chán Júnis informovala izraelská armáda i Hamasom riadené palestínske ministerstvo zdravotníctva v Gaze.



Palestínsky Červený polmesiac i očití svedkovia uviedli, že izraelské jednotky útočili aj na ciele v okolí tamojších nemocníc. Tisícky ľudí sú v danej oblasti na úteku. Izraelská armáda začiatkom tohto týždňa spustila ofenzívu v západnej časti Chán Júnisu. Toto veľkomesto na juhu Pásma Gazy sa považuje za baštu Hamasu, pripomína DPA.