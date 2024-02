Baerbocková vyzvala Izrael na odloženie ofenzívy v Rafahu

Jeruzalem 14. februára (TASR) – Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala v stredu Izrael, aby odložil plánovanú ofenzívu v meste Rafah v Pásme Gazy. Mal byť tiež súhlasiť s prímerím, ktoré by umožnilo prepustenie rukojemníkov a prísun humanitárnej pomoci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Baerbocková pricestovala v stredu do Izraela už piatykrát od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri minulého roka.



Prijal ju izraelský minister zahraničných vecí Jisrael Kac, ktorý jej poďakoval za pokračujúcu podporu Nemecka pre jeho krajinu. "Sústredili sme sa na potrebu návratu všetkých rukojemníkov a porážku teroristickej organizácie Hamas," povedal Kac. Obaja podľa jeho kancelárie tiež diskutovali o možnostiach zaistenia, aby sa humanitárna pomoc nedostala do rúk Hamasu.



Kac tiež nemeckej rezortnej kolegyni povedal, že Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) "už nemôže byť súčasťou (humanitárnej) pomoci a že sa musí nájsť alternatíva".



Popoludní sa Baerbocková stretla aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a opozičným lídrom Jairom Lapidom. Vo štvrtok má na programe schôdzku s prezidentom Jicchakom Herzogom.