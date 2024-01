Baerbocková vyzvala Izrael na väčšiu ochranu civilistov v Pásme Gazy

Jeruzalem 8. januára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala v nedeľu Izrael, aby zmiernil svoje vojenské akcie v Pásme Gaze a spravil viac pre ochranu civilistov na tomto palestínskom území. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Nemecko je jedným z najneochvejnejších podporovateľov Izraela od začiatku vojny s palestínskym militantným hnutím Hamas. Baerbocková však varovala, že bezpečnosť Izraela tiež závisí od obmedzovania počtu úmrtí civilistov.



"Začína byť stále viac jasné, že izraelská armáda musí spraviť viac pre ochranu civilistov. Musí nájsť spôsoby na boj s Hamasom bez ubližovania veľkému počtu Palestínčanov... Utrpenie mnohých nevinných ľudí nemôže pokračovať," povedala Baerbocková počas návštevy Izraela.



Šéfka nemeckej diplomacie počas svojej už štvrtej návštevy Izraela od začiatku vojny zároveň potvrdila podporu Nemecka. "Vaša krajina sa môže spoľahnúť na našu solidaritu v boji proti slepému teroru, ktorý sa snaží vymazať Izrael z mapy," uviedla Baerbocková.



Okrem toho tiež upozornila, že Izrael musí uvažovať aj o tom, ako s Gazou naloží po vojne. Upozornila pritom na to, že Palestínčanov nemožno vyhnať z Pásma Gazy, čím odkazovala na vyhlásenia krajne pravicových izraelských politikov, ktorí vyzývali na návrat izraelských osadníkov do Gazy.



Baerbocková zároveň v Izraeli oznámila, že Nemecko je pripravené podporiť predaj stíhačiek Eurofighter Saudskej Arábii. Berlín blokoval dohodu o ich predaji od roku 2018 v súvislosti s vraždou novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule. Poukázala pritom na podporu, ktorú Saudská Arábia preukazuje od začiatku vojny Izraelu, i jej pomoc pri zabraňovaní regionálneho vzplanutia situácie.



Baerbocková sa v Izraeli stretla so šéfom tamojšej diplomacie Jisraelom Kacom, ktorý jej poďakoval za podporu, ktorú Nemecko Izraelu preukazuje, a jeho záväzok voči prepusteniu zajatcov držaných v Pásme Gazy. Stretnutia s ministerkou sa pritom zúčastnili i príbuzní zajatcov, píše agentúra DPA.



Nemecká ministerka sa počas svojej cesty plánuje stretnúť aj s palestínsky minister zahraničných vecí Rijádom Malkím. Neskôr odcestuje do Egypta a Libanonu.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, ktorý si vyžiadal životy približne 1140 ľudí, prevažne civilistov. Odvetné útoky Izraela a pozemné invázia do Pásma Gazy si doposiaľ vyžiadali už najmenej 22.800 obetí na životoch, vyplýva z údajov gazského ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom.