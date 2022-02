Baerbocková vyzvala na obnovenie izraelsko-palestínskych rozhovorov

Ramalláh 10. februára (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková počas štvrtkového stretnutia s palestínskym ministrom zahraničných vecí Rijádom Málikím vyzvala na obnovenie mierových rozhovorov medzi Palestínčanmi a Izraelom, informovala agentúra DPA.



Baerbocková tiež poznamenala, že Berlín je pripravený v tejto súvislosti poskytnúť pomoc obom stranám. "Som šťastná, že obdobie chladných vzťahov... sa zdá byť do istej miery prekonané," povedala nemecká diplomatka.



Koncom decembra 2021 sa v Izraeli uskutočnili rokovania medzi tamojším ministrom obrany Bennym Gancom a palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom, ktorý židovský štát oficiálne navštívil po prvý raz od roku 2010, pripomína AFP.



Ganc vtedy oznámil sériu praktických finančných a administratívnych opatrení zameraných na zlepšenie vzťahov s Palestínčanmi. Palestínsky minister pre občianske záležitosti Husajn Šajch následne v januári navštívil Izrael, kde sa stretol s izraelským ministrom zahraničných vecí Jairom Lapidom.



Ako však vo štvrtok poznamenal Málikí, obnovenie mierových rozhovorov zatiaľ nie je možné, pretože izraelský pravicový premiér Naftali Bennett je proti dvojštátnemu riešeniu konfliktu. "Dúfame, že Nemecko presvedčí Izrael, aby si s nami sadol za (rokovací) stôl," povedal Málikí.



Baerbocková sa pred návštevou okupovaných palestínskych území stretla so šéfom izraelskej diplomacie Lapidom v Tel Avive, kde vyjadrila podporu obnove jadrovej dohody s Iránom.



Po návšteve Izraela a palestínskych území odcestuje nemecká ministerka do Jordánska a v sobotu odletí do Egypta.