Baerbocková vyzvala na uvoľnenie dlhových pravidiel v Nemecku aj v EÚ

Berlín 1. marca (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v sobotu navrhla zmierniť rozpočtové pravidlá v Nemecku aj v EÚ, čím by sa podľa nej uľahčilo poskytovanie väčšej podpory zo strany európskych štátov pre Ukrajinu. Reagovala tak na piatkovú ostrú výmenu názorov medzi ukrajinským a americkým prezidentom. TASR informáciu prevzala z agentúry AFP.



Baerbocková v televíznom vystúpení, uviedla, že bude presadzovať "väčšiu flexibilitu v Pakte stability a rastu (EÚ)," ako aj "zásadnú reformu dlhovej brzdy," ktorá je zakotvená nemeckej ústave.



Tieto opatrenia by podľa nej mohli pomôcť "Ukrajine odolať ruskej agresii aj v prípade, že USA stiahnu svoju podporu, aby mohla dosiahnuť spravodlivý mier, a nie kapituláciu."



Piatkový spor medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom podľa Baerbockovej "zdôraznil, že sa začala nová éra hanebnosti."



"Mnohí určite nemali pokojný spánok po tom, čo videli tie neslýchané videá z Bieleho domu. Úprimne, ja som takisto nespala pokojne," uviedla. "Bohužiaľ to nebol zlý sen, ale tvrdá realita," podotkla.