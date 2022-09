Baerbocková vyzvala Rusko, aby ukončilo vojnu, ktorú nemôže vyhrať

New York 22. septembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala vo štvrtok Rusko, aby ukončilo svoju vojnu na Ukrajine, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



"Toto je vojna, ktorú nevyhráte," vyhlásila Baerbocková na schôdzke Bezpečnostnej rady OSN k situácii na Ukrajine bez toho, aby menovala ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Prestaňte posielať svojich vlastných občanov na smrť," dodala.



Šéfka nemeckej diplomacie tiež požiadala o pozastavenie plánovaných "referend" na Ruskom okupovaných územiach Ukrajiny, ktoré Moskve umožnia ich anexiu.



Baerbocková zároveň ostro kritizovala Rusko pre "rozpútavanie hladu vo svete" prostredníctvom svojej politiky blokovania vývozu obilia.



Kritiku vyslovila aj na adresu ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, ktorý schôdzku BR OSN opustil bezprostredne po svojom prejave.



Baerbocková odmietla aj plány Ruska na čiastočnú mobilizáciu s tým, že v Moskve sa netvoria žiadne rady dobrovoľníkov, ktorí vy sa chceli do konfliktu zapojiť. "To, čo miesto toho vidíme, sú statoční muži, ženy a dokonca i deti, vychádzajúci do ulíc, pretože nechcú byť súčasťou vojny na Ukrajine," uviedla podľa DPA šéfka nemeckej diplomacie.