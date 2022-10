Baerbocková vyzvala VZ OSN, aby dôrazne odsúdilo Putinovu anexiu

Berlín 7. októbra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok vyzvala účastníkov budúcotýždňového zasadnutia Valného zhromaždenia (VZ) OSN, aby vyslali Moskve jasný signál a dôrazne odsúdili ruskú anexiu ukrajinských území. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



VZ OSN má na budúci týždeň hlasovať o návrhu rezolúcie odsudzujúcej anexiu štyroch oblastí Ukrajiny čiastočne okupovaných Ruskom.



Ako povedala Baerbocková v Berlíne po rokovaniach so svojím pakistanským rezortným partnerom Bilaválom Bhuttom Zardárím, medzinárodné spoločenstvo musí Rusku jasne ukázať, že "tieto oblasti (Donecká, Luhanská, Záporožská a Chersonská) patria Ukrajine". "Suverenitu nejakej krajiny nesmie nikto spochybňovať, a už vôbec nie násilím," zdôraznila.



Šéf pakistanskej diplomacie na otázku, či jeho krajina rezolúciu OSN voči Rusku podporí, neodpovedal. DPA pripomína, že Pakistan sa v marci zdržal hlasovania vo VZ OSN o odsúdení ruskej invázie.



Baerbocková a Zardárí odsúdili hrozby ruského prezidenta Vladimira Putina, čo sa týka nasadenia jadrových zbraní na Ukrajine. DPA v tejto súvislosti poznamenáva, že Pakistan je takisto považovaný za jadrovú veľmoc, hoci to sám oficiálne nepriznáva.



Zardárí dodal, že Pakistan je znepokojený aktuálnym vývojom situácie okolo Ukrajiny. Vyzval preto Kyjev a Moskvu, aby sa prostredníctvom diplomacie, racionálne a rozumne zasadili o mierumilovné riešenie konfliktu.



Baerbocková nazvala Putinovo konanie nezodpovedným a podotkla, že svetové spoločenstvo musí na to nájsť spoločnú odpoveď. Varovala, že šéf Kremľa sa neštíti ani najhorších vojnových zločinov. Vláda v Berlíne podľa nej každý deň vyhodnocuje aktuálnu situáciu na Ukrajine. "Naďalej spoločne stojíme za Ukrajinou a (podporujeme) jej právo na sebaobranu," vyhlásila.