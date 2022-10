Baerbocková vyzýva na obozretnosť vo vzťahu k Číne

Berlín 18. októbra (TASR) - Nemecko sa musí vo vzťahu s Čínou vyhnúť opakovaniu chýb, akých sa dopustilo voči Rusku. Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková to uviedla v utorok na zahraničnopolitickom fóre Körberovej nadácie v Berlíne. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Nemecko musí podľa Baerbockovej čeliť "súpereniu systémov" krajín, ktoré veria v spoluprácu a medzinárodné právo a autoritárskych režimov.



"V prvom rade sa musíme poučiť z chýb našej ruskej politiky posledných desaťročí," zdôraznila. Dodala, že "jednostranná ekonomická závislosť nás vystavuje politickému vydieraniu". Baerbocková priznala, že Berlín ignoroval varovania východoeurópskych partnerov, ktorí upozorňovali na závislosť Nemecka od ruských energií.



"Musíme zaistiť, že takúto chybu zase nezopakujeme. Znamená to, že to budeme musieť vo väčšej miere zohľadniť v našej politike voči Číne," uviedla ministerka.



AP pripomína, že nemecké vlády v posledných dvoch desaťročiach posilňovali ekonomické väzby s Ruskom, a to najmä pri projektoch plynovodov Nord Stream. Rusko zastavilo dodávky plynu cez Nord Stream 1 v septembri. Nord Stream 2 nebol vôbec uvedený do prevádzky po tom, ako EÚ uvalila sankcie na Rusko pre rozpútanie vojny proti Ukrajine.



Čína je jedným z najväčších obchodných partnerov Nemecka a nemecké firmy tam v uplynulých rokoch vo veľkom investujú. Po nástupe novej vlády kancelára Olafa Scholza vlani v decembri zvolil Berlín voči Pekingu opatrnejší postoj. Scholz na svoju prvú návštevu vo funkcii zavítal do Japonska, a nie do Číny, všíma si AP.