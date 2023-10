Baerbocková: Zabezpečíme, aby sa Ukrajina mohla chrániť pred terorom

Berlín 6. októbra (TASR) - Nemecko "urobí všetko pre to", aby sa Ukrajina mohla chrániť pred ruskými raketami, uviedla vo štvrtok nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková po najnovšom smrtiacom útoku Moskvy na Ukrajine. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Viac ako 50 mŕtvych v Hroze," napísala šéfka nemeckej diplomacie na sociálnej sieti X. "Kým na supermarkety a kaviarne budú padať bomby, urobíme všetko pre to, aby sa Ukrajina ochránila pred Putinovým raketovým terorom," dodala.



Obec Hroza sa nachádza zhruba 30 kilometrov od frontového mesta Kupiansk v oblasti, kde sa ruské sily snažia získať späť územie, ktoré minulý rok stratili v prospech ukrajinských jednotiek. Ukrajinský minister vnútra Igor Klymenko uviedol, že podľa prvých dôkazov bola použitá ruská balistická strela Iskander.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa zúčastňuje na treťom samite Európskeho politického spoločenstva v španielskej Granade, útok v Hroze odsúdil na sociálnych sieťach a opäť vo svojom večernom príhovore.



"Ruská armáda musela vedieť, kde zasahuje. Nebol to úder naslepo. Kto na nich mohol odpáliť raketu? Iba absolútne zlo," napísal ukrajinský prezident.



Zelenskyj uviedol, že na samite získal dohody od viacerých krajín o poskytnutí ďalších systémov protivzdušnej obrany a delostrelectva Kyjevu.



"Budeme mať viac protivzdušnej obrany - existujú jasné dohody. Je to veľmi dôležité pred zimou. Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Británia - ďakujeme!" povedal.



Zelenskyj a nemecký kancelár Olaf Scholz na štvrtkovom stretnutí európskych lídrov oznámili, že Berlín pracuje na dodávke nového systému protivzdušnej obrany Patriot pre Kyjev.



Ďalší systém prisľúbený Scholzom by mal posilniť protivzdušnú obranu Ukrajiny počas nadchádzajúcich zimných mesiacov, kedy sa očakávajú ďalšie vlny masívnych ruských raketových a dronových útokov na ukrajinskú energetickú a inú infraštruktúru.