Baerbocková: Západné sankcie nemajú na Rusko vplyv, aký by mali mať

Berlín 24. augusta (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyjadrila sklamanie nad tým, že západné sankcie uvalené na Rusko za vojnu na Ukrajine nemajú taký ekonomický účinok, aký by mali mať. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.



"V skutočnosti by ekonomické sankcie mali mať ekonomický vplyv, no nemajú, pretože logika demokracií nefunguje v autokraciách," uviedla Baerbocková v rozhovore s novinárom Stephanom Lambym pre jeho novú knihu s názvom "Mimoriadna udalosť. Vládnutie v čase vojny". Kniha vychádza vo štvrtok a skúma reakciu nemeckej vlády na vojnu na Ukrajine.



"Videli sme, že túto vojnu nemožno skončiť racionálnymi rozhodnutiami, racionálnymi opatreniami, ktoré primajú civilizované vlády," uviedla ministerka v rozhovore s Lambym, ktorý sa uskutočnil ešte v júli.



Západné krajiny uvalili na Rusko rozsiahle ekonomické sankcie po tom, čo vlani vo februári spustilo vojenskú inváziu na Ukrajinu. Ruská ekonomika napriek tomu rastie, zatiaľ čo nemecká ekonomika sa začiatkom roka ocitla v recesii. Západní ekonómovia však upozorňujú, že Rusko zaznamenalo nárast vďaka vojnovej ekonomike a masívnemu zvýšeniu produkcie zbraní a munície. Takýto rast však podľa nich nie udržateľný.



V rozhovore Baerbocková tiež kritizovala počiatočnú zdržanlivosť predstaviteľov nemeckej vlády v súvislosti s vycestovaním na Ukrajinu. Ona sama bola prvou predstaviteľkou nemeckej vlády, ktorá vlani v máji cestovala do vojnovej zóny na Ukrajine. V tom čase už na znak solidarity Ukrajinu navštívilo viacero európskych predstaviteľov vrátane lídra nemeckej opozície Friedricha Merza. Nemecký kancelár Olaf Scholz Kyjev navštívil o viac ako mesiac neskôr.