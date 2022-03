Baerbocková zdôraznila dôležitosť stability Bosny a Hercegoviny

Sarajevo 10. marca (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vo štvrtok v Sarajeve uviedla, že bude rozhodne trvať na zachovaní mieru a bezpečnosti v Bosne a Hercegovine (BaH), čo je podľa nej v súčasnej kríze spôsobenej ruskou agresiou na Ukrajine mimoriadne dôležité. TASR túto správu prevzala od agentúry HINA.



Baerbocková po stretnutí so svojou bosnianskou rezortnou kolegyňou Biserou Turkovičovou povedala, že jej návšteva na Balkáne je dôkazom toho, aké dôležité je pracovať na zachovaní mieru v Európe šokovanej agresívnou politikou Ruska. Povedala, že zachovanie mieru v BaH, vrátane zabránenia akémukoľvek pokusu spochybniť prežitie krajiny, sa preto stalo záležitosťou najvyššej dôležitosti.



Šéfka nemeckej diplomacie ďalej uviedla, že nebude poskytnutá nijaká finančná a investičná podpora tým, ktorí pracujú na rozpade Bosny a Hercegoviny. Snahy predstaviteľov bosnianskej samosprávnej entity Republika srbská o odtrhnutie od Bosny považuje v súčasnosti za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu pre krajinu.



Zároveň zdôraznila nevyhnutnosť demokratických a spravodlivých volieb s tým, že v Bosne a Hercegovine je potrebné zlepšiť integritu volebného procesu a do jej volebného zákona začleniť všetky rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva.



Baerbocková tiež podľa agentúry Reuters uviedla, že Nemecko a Bosna a Hercegovina musia čo najužšie a najintenzívnejšie spolupracovať na otázke približovania tejto balkánskej krajiny k Európe.



Turkovičová potvrdila, že jej vlasť chce získať štatút kandidátskej krajiny EÚ v zrýchlenom konaní a termín začatia prístupových rokovaní, pretože by to prispelo k stabilite krajiny aj v celého regiónu.



Šéfka nemeckej diplomacie pricestovala na oficiálnu návštevu Sarajeva v rámci turné po regióne, počas ktorého navštívi aj Prištinu a Belehrad a následne odcestuje do Moldavska.



Baerbocková je prvou vysokopostavenou západnou predstaviteľkou, ktorá navštívila tento región po ruskej invázii na Ukrajinu, čo vyvolalo obavy, že by mohlo dôjsť k oživeniu nepokojov na západnom Balkáne, najmä v Bosne a Hercegovine, píše HINA.