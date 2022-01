Baerbocková zdôraznila názorové odlišnosti medzi Nemeckom a Ruskom

Moskva 18. januára (TASR) - Za urýchlené obnovenie mierových rokovaní v konflikte na Ukrajine sa na utorňajšom stretnutí so svojím ruským rezortným partnerom Sergejom Lavrovom vyslovila nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Na tento účel by sa malo uskutočniť ďalšie stretnutie v tzv. normandskom formáte, teda za účasti predstaviteľov Nemecka, Francúzska, Ruska a Ukrajiny, povedala Baerbocková po skončení rokovaní.



Ďalej konštatovala, že Moskva a Berlín majú na mnohé otázky zásadne odlišné názory. Príležitosti pre vzájomnú spoluprácu vidí pri presadení oživenia jadrovej dohody s Iránom či v boji proti klimatickej zmene, informoval denník Die Welt.



Baerbocková povedala, že Nemecko má veľký záujem o "stabilné vzťahy" s Ruskom. Na margo napätia okolo Ukrajiny, pri ktorej hraniciach sa "bez pochopiteľného dôvodu" zhromaždilo okolo 100.000 ruských vojakov, povedala: "Je ťažké nechápať to ako hrozbu (pre Ukrajinu)."



Šéf ruskej diplomacie pred novinármi uviedol, že Rusko v súčasnosti čaká na písomnú odpoveď Spojených štátov týkajúcu sa bezpečnostných záruk, až potom bude ochotné pokračovať v rokovaniach o vyriešení tohto problému, píše agentúra AFP. Rusko žiada ukončenie rozširovania Severoatlantickej aliancie smerom na východ, pričom je najmä proti prijatiu Ukrajiny do NATO.



"Túto situáciu sme si nevybrali, ale ani neustúpime z cesty," povedala Baerbocková s tým, že Berlín je pripravený pracovať na riešeniach, ktoré všetkým v regióne prinesú zvýšenie bezpečnosti. Rusko vyzvala, aby prestalo ohrozovať Ukrajinu a dodržiavalo základné európske hodnoty. "Nemáme na výber, (musíme) obhajovať naše spoločné pravidlá, napriek tomu, že to má vysokú ekonomickú cenu," uviedla.



Stretnutie s Baerbockovou podľa Lavrova prinieslo "zaujímavé a konštruktívne rozhovory". Ich témou boli aj vzájomná výmena tovarov, obnoviteľné energie, ako aj plynovod Nord Stream 2. Lavrov konštatoval, že tento projekt sa "politizuje".



Ministri zahraničných vecí sa okrem krízy na Ukrajine zaoberali i situáciou na bielorusko-poľských hraniciach či v Kazachstane.