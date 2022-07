Baerbocková žiada G20 o spoločnú reakciu na ruskú útočnú vojnu

Berlín 6. júla (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková pred stretnutím ministrov zahraničných vecí skupiny G20 na indonézskom ostrove Bali (7.-8. júla) požiadala o spoločnú reakciu na ruskú útočnú vojnu na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Je naším spoločným záujmom, aby bolo medzinárodné právo dodržiavané a rešpektované," povedala. "To je zároveň dôvod, prečo Rusku nedovolíme prevziať priestor na rokovaniach," dodala.



Stretnutie sa začína vo štvrtok 7. júna, pracovné rokovania budú v piatok. Na summite sa má zúčastniť aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, pripomína DPA. V jeho pláne sú bilaterálne rozhovory s ďalšími ministrami zahraničných vecí, píše DPA s odvolaním sa na ruskú tlačovú agentúru TASS.



G20 je skupina hospodársky najvyspelejších krajín sveta, kam patria aj krajiny s autoritárskymi režimami ako Rusko, Čína a Saudská Arábia, píše DPA.



Indonézia v súčasnosti zastáva rotujúce predsedníctvo v skupine G20 a usporadúva aj tohtoročný summit v polovici novembra.



"Rusko nezabíja len bombami, ale aj prostredníctvom cieleného zneužívania závislostí a využívania hladu ako zbrane," povedala. To podľa jej slov pociťujú ľudia v Mali, Nigeri, Libanone, Argentíne aj v Indii. Preto je podľa nej dôležité poradiť sa a dosiahnuť dohodu so zahraničnými partnermi.