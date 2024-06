Baerbocková žiada ukončenie násilia v Gaze

Tel Aviv 25. júna (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok žiadala trvalé ukončenie prejavov násilia v Pásme Gazy a zdôraznila, že dlhodobá bezpečnosť Izraela priamo súvisí s bezpečnosťou Palestínčanov, píše TASR podľa agentúr AFP a DPA.



Baerbocková na bezpečnostnej konferencii v Tel Avive zdôraznila potrebu reformy Palestínskej samosprávy, ktorá by mohla prevziať moc v Pásme Gazy. Upozornila, že je "nebezpečné a kontraproduktívne zničiť vžité štruktúry Palestínskej samosprávy". Pripomenula situáciu na Západnom brehu Jordánu, kde sa deje to isté budovaním nezákonných židovských osídlení.



Veľvyslanec USA v Izraeli Jack Lew upozornil na potrebu reforiem palestínskej vlády a vyjadril podporu dvojštátnemu riešeniu.



O dvojštátnom riešení a reformách Palestínskej samosprávy Baerbocková v utorok v Ramalláhu na Západnom brehu Jordánu rokuje s palestínskym premiérom Muhammadom Mustafom. Takisto sa stretne s izraelským ministrom zahraničných vecí Jisraelom Kacom.



Baerbocková, rovnako ako ďalší predstavitelia z Európy, USA a Blízkeho východu, podporuje riešenie konfliktu medzi Izraelom a Palestínčanmi na úrovni dvoch štátov, ktoré budú nažívať bok po boku v mieri. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu i islamistické hnutie Hamas však takéto riešenie odmietajú.



Je to už ôsma návšteva Baerbockovej v Izraeli od vypuknutia vojny 7. októbra. Stretnutie s Netanjahuom však nemá naplánované.