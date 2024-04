Baerbocková žiada urýchlené prijatie krajín západného Balkánu do EÚ

Berlín 29. apríla (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v pondelok žiadala urýchlené prijatie kandidátskych krajín zo západného Balkánu do EÚ. Urobila tak pri príležitosti 20. výročia rozšírenia EÚ o desiatku krajín v roku 2004, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Baerbocková upozorňuje na mimoriadne nebezpečenstvo "politických a geografických šedých zón" na Balkáne či vo východnej časti EÚ. "Takéto šedé zóny si nemôžeme dovoliť. Pre (ruského prezidenta Vladimira) Putina sú pozvaním na zasahovanie, na destabilizáciu," uviedla ministerka v článku, ktorý bol zverejnený vo viacerých krajinách.



"Rozšírenie našej EÚ je dnes aj geopolitická potreba," uviedla a pripomenula, že táto skutočnosť je známa minimálne od začiatku ruskej invázie na Ukrajine. "Nemôžeme si opätovne dovoliť, aby jedna celá generácia zostala v čakárni EÚ, tak ako krajiny západného Balkánu," píše. "Nesmieme premeškať príležitosť urobiť našu Úniu väčšou a silnejšou - a tým aj bezpečnejšou," dodala.



Generácia z rozšírenia z roku 2004 sa podľa jej slov nesmie nechať zmiasť protivetrom či populistickými sloganmi. "Naša generácia stojí v súčasnosti pred úlohou brániť a posilňovať projekt mierovej a slobodnej Európy, aj keď to stojí mimoriadne veľa síl," napísala a dodala, že na to sú potrebné reformy.



V prvý májový deň 2004 do EÚ vstúpili ČR, Cyprus, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.



Medzi tzv. krajiny západného Balkánu patrí Albánsko, Bosna a Hercegoviny, Čierna hora, Severné Macedónsko, Srbsko a územie Kosova. V procese vstupu do EÚ zatiaľ najviac pokročila Čierna Hora.