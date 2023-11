Baerbocková:Hamas prepustil aj 4 ľudí s nemecko-izraelským občianstvom

Berlín/Dublin 26. novembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v nedeľu skoro ráno uviedla, že sa jej "uľavilo" po prepustení druhej skupiny rukojemníkov zajatých palestínskym militantným hnutím Hamas, keďže na slobodu sa dostali aj štyria ľudia s dvojakým nemecko-izraelským občianstvom. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Myslím na nich a na tých, čo sú ešte stále v rukách Hamasu. Pracujeme zo všetkých síl na tom, aby sme zaistili, že aj oni budú čoskoro slobodní," napísala nemecká ministerka na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter.



Írsky premiér Leo Varadkar tiež oznámil, že v druhom kole výmeny v rámci dohody o prímerí bolo militantmi z Hamasu v sobotu prepustené aj deväťročné dievčatko s dvojakým občianstvom Emily Handová. Jej otec ju pokladal celé týždne za mŕtvu, a potom zistil, že je zadržiavaná ako rukojemníčka.



"Toto je deň nesmiernej radosti a úľavy pre Emily Handovú a jej rodinu," uviedol premiér Varadkar. "Nevinné dieťa, ktoré bolo stratené, sa teraz našlo a vrátilo. Vydýchli sme si s obrovskou úľavou. Naše modlitby boli vypočuté," dodal.



Emily patrila k približne 240 ľuďom, unesených militantmi z Hamasu, keď 7. októbra cez bezpečnostný plot prenikli z Pásma Gazy do Izraela a zaútočili. Zabili tam približne 1200 Izraelčanov a cudzincov, ako uvádzajú izraelské úrady.



Po najsmrtiacejšom útoku v dejinách Izraela spustila táto krajina bombardovanie Pásma Gazy a neskôr aj pozemnú operáciu s cieľom zlikvidovať Hamas. Zabila pritom takmer 15.000 ľudí, väčšinou civilistov a vrátane tisícov detí, ako vyhlasuje vláda Hamasu v palestínskej enkláve.



Hamas a Izrael následne uzavreli dohodu o štvordňovom prímerí, ktorej súčasťou je výmena rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy za Palestínčanov väznených v Izraeli.



Izraelské úrady oznámili, že do Izraela sa vďaka dohode vrátilo 13 Izraelčanov a štyria cudzinci, Thajčania.



Emily dovŕšila tento mesiac v zajatí deväť rokov. Jej rodina v Írsku usporiadala narodeninovú oslavu v Dubline.



Jej otec Thomas Hand, ktorý sa narodil v Írsku a neskôr sa presťahoval do Izraela, pre AFP začiatkom novembra povedal, že najprv pokladal dcéru za mŕtvu. Myslel si, že ju pri útoku Hamasu na kibuc Beeri zabili. Neskôr sa však "od očitého svedka dozvedel, že ju teroristi odviezli dodávkou do Gazy".