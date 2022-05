Baerbocková: Nemecko má výhrady k dodávkam lietadiel na Ukrajinu

Berlín 12. mája (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyjadrila výhrady k požiadavke Ukrajiny na dodanie stíhačiek zo Západu. Povedala to na začiatku stretnutia ministrov zahraničných vecí skupiny G7 v letovisku Weissenhäuser Strand na severe Nemecka. TASR informáciu prevzala od agentúry DPA.



Baerbocková poukázala na to, že západné mocnosti odmietli výzvu Ukrajiny na zavedenie bezletovej zóny nad krajinou. Dodala, že Berlín "zaujal jasné stanovisko" aj v otázke poskytnutia lietadiel.



Nemecká spolková vláda aj členské štáty NATO sú striktne proti zriadeniu bezletovej zóny nad Ukrajinou, pretože sa obávajú, že jej presadzovanie by mohlo viesť k priamej konfrontácii medzi Severoatlantickou alianciou a Ruskom, pripomenula DPA.



Šéfka nemeckej diplomacie spresnila, že počas svojej utorkovej návštevy v Kyjeve hovorila o tom, "ako môžeme podporiť Ukrajinu, predovšetkým pokiaľ ide o jej schopnosť brániť sa, bez toho, aby sme prispeli k tomu, že NATO sa stane účastníkom tejto vojny".



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba počas nedávnej návštevy Nemecka vyzval na dodanie moderných lietadiel a systémov protiraketovej obrany do jeho krajiny. Kuleba by sa podľa DPA mal v piatok zúčastniť na stretnutí ministrov zahraničných vecí G7.