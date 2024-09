Baerbocková:Riešením situácie v Pásme Gazy nie je iba vojenský prístup

Tel Aviv 6. septembra (TASR) - Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok uviedla, že iba samotný vojenský prístup nie je riešením vojny Izraela proti hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Informuje o tom TASR s odvolaním na správu agentúry AFP.



"Uplynulý víkend dramaticky ukázal, že čisto vojenský prístup nie je riešením situácie v Gaze," povedal šéfka nemeckej diplomacie po schôdzke so svojím izraelským kolegom Jisraelom Kacom. Narážala tým na nález šiestich tiel zabitých rukojemníkov minulý týždeň.



Smrť rukojemníkov zvýšila v Izraeli tlak na premiéra Benjamina Netanjahua, aby uzavrel s Hamasom dohodu o prímerí v Pásme Gazy a výmene zajatcov. Obe strany sa tento týždeň obvinili z blokovania rokovaní.



Baerbocková v piatok vyzvala na okamžité prímerie. Zároveň sa ohradila voči vyhláseniam izraelských predstaviteľov o Západnom brehu Jordánu, kde izraelská armáda spustila minulý týždeň razie vo viacerých mestách a vyžiadali si najmenej 36 mŕtvych.



Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v piatok v príspevku na sociálnej sieti uviedol, že požiadal Netanjahua, aby sa porážka Hamasu a "ďalších teroristických organizácií" na Západnom brehu stala jedným z cieľov vojny v Pásme Gazy.



"Keď samotní členovia izraelskej vlády žiadajú rovnaký prístup na Západnom brehu ako v Gaze, akútne to ohrozuje bezpečnosť Izraela," povedala nemecká ministerka zahraničných vecí.



Baerbocková sa stretla s Kacom deň po tom, ako nemecká polícia zastrelila muža na výročie mníchovského masakru z roku 1972. Teroristi z palestínskej skupiny Čierny september vtedy uniesli a zastrelili 11 izraelských športovcov. Muž na policajtov začal strieľať v rámci zmareného teroristického útoku na tamojší izraelský konzulát



Šéfka nemeckej diplomacie povedala, že svojmu kolegovi v súvislosti s výročím vyjadrila plnú solidaritu. "Je to hrozná situácia. Je to pre nás hrozná chvíľa, najmä na výročie Mníchova 1972," dodala.