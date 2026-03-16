Pondelok 16. marec 2026
Bagdadom otriasli silné explózie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bagdad 16. marca (TASR) - Po dronovom útoku v prísne stráženej Zelenej zóne v irackom hlavnom meste Bagdad vypukol požiar na streche hotela. Iracké ministerstvo vnútra uviedlo, že po dopade „projektilu“ na budovu neprišiel nikto o život, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Dva nemenované iracké bezpečnostné zdroje uviedli, že útok dronom bol zameraný na americké veľvyslanectvo, ktoré sa nachádza v rovnakej oblasti ako spomínaný hotel ar-Rašíd - v opevnenej Zelenej zóne, kde sú zahraničné diplomatické misie a vládne inštitúcie.

V luxusnom sídli aj niekoľko ďalších diplomatických misií. Ulicu, na ktorej sa hotel nachádza, po útoku zablokovali bezpečnostné zložky spolu s hasičmi a sanitkami.

Bagdadom otriasol v pondelok večer výbuch aj krátko po tom, ako protivzdušná obrana zachytila útok na americké veľvyslanectvo, uvádza AFP.
