Bagdadom otriasli silné explózie
Autor TASR
Bagdad 16. marca (TASR) - Po dronovom útoku v prísne stráženej Zelenej zóne v irackom hlavnom meste Bagdad vypukol požiar na streche hotela. Iracké ministerstvo vnútra uviedlo, že po dopade „projektilu“ na budovu neprišiel nikto o život, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Dva nemenované iracké bezpečnostné zdroje uviedli, že útok dronom bol zameraný na americké veľvyslanectvo, ktoré sa nachádza v rovnakej oblasti ako spomínaný hotel ar-Rašíd - v opevnenej Zelenej zóne, kde sú zahraničné diplomatické misie a vládne inštitúcie.
V luxusnom sídli aj niekoľko ďalších diplomatických misií. Ulicu, na ktorej sa hotel nachádza, po útoku zablokovali bezpečnostné zložky spolu s hasičmi a sanitkami.
Bagdadom otriasol v pondelok večer výbuch aj krátko po tom, ako protivzdušná obrana zachytila útok na americké veľvyslanectvo, uvádza AFP.
