Bagdadom otriasli výbuchy, došlo k útoku na americkú ambasádu
Autor TASR
Bagdad 17. marca (TASR) - V irackom hlavnom meste Bagdad bolo v utorok večer počuť niekoľko silných výbuchov, informovali novinári agentúry AFP. Nemenovaný bezpečnostný predstaviteľ potvrdil, že došlo k dronovému a raketovému útoku na americké veľvyslanectvo, píše TASR.
Jeden zo svedkov pre agentúru uviedol, že výbuchy spôsobil systém protivzdušnej obrany veľvyslanectva pri zachytávaní projektilov.
Ďalšia svedkyňa informovala, že zo svojho balkóna videla požiar na okraji areálu ambasády. O požiari informoval aj nemenovaný bezpečnostný predstaviteľ, ktorý uviedol, že ho spôsobil dron.
„Veľvyslanectvo bolo terčom dronového a raketového útoku,“ povedal dotyčný pod podmienkou zachovania anonymity.
V posledných dňoch ozbrojené skupiny podporované Iránom vykonali viacero útokov zameraných na americké veľvyslanectvo, ktoré sa nachádza v opevnenej zóne v centre Bagdadu. Útočníci cielili aj na americké diplomatické a logistické centrum na bagdadskom medzinárodnom letisku.
K podobnému útoku došlo aj v pondelok, keď v Bagdade vypukol požiar na streche hotela. Dva iracké bezpečnostné zdroje uviedli, že cieľom dronového útoku bolo americké veľvyslanectvo, ktoré sa nachádza v rovnakej oblasti ako hotel ar-Rašíd - v opevnenej Zelenej zóne, kde sú zahraničné diplomatické misie a vládne inštitúcie.
