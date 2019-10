Baghdádí už v auguste určil svojho nástupcu na čele Islamského štátu

Londýn 28. októbra (TASR) - Nástupcom vodcu teroristickej organizácie Islamský štát abú Bakra Baghdádího sa stal bývalý vojak z Iraku Abdalláh Kardáš, známy ako hádží Abdalláh Afarí.



Informoval o tom na svojom webe spravodajský časopis Newsweek, ktorý sa odvolal na tlačovú agentúru Amák, blízku islamistickým militantom, a zdroje v amerických spravodajských službách.



Baghdádí v auguste tohto roku vymenoval Kardáša za svojho nástupcu v Islamskom štáte. Kardáš patril predtým k inej organizácii - k teroristickej sieti al-Káida.



Toto Baghdádího rozhodnutie z augusta nebolo v danom čase zverejnené, uviedla agentúra Amák.



Zdroje Newsweeku spresnili, že rola Baghdádího v IS krátko pred jeho smrťou bola už len symbolická. "Už sa nezúčastňoval na (vojenských) operáciách ani na každodennom chode (organizácie), hovoril už len áno - nie".



Operácia na severozápade Sýrie, ktorej výsledkom bola smrť vodcu Islamského štátu, sa odohrala v nedeľu. Podľa vyhlásenia prezidenta USA Donalda Trumpa Baghdádí sa odpálil za pomoci samovražednej vesty v tuneli počas úteku pred príslušníkmi amerických špeciálnych jednotiek, pričom okrem seba usmrtil aj tri svoje deti.



Operácia, pri ktorej zabili Baghdádího, sa odohrala pri malej dedine Báríšá v severozápadnej Sýrii, v provincii Idlib.



Baghdádího identitu potvrdili aj genetické vyšetrenia, uistil Trump.



Ruské ministerstvo obrany však vo svojej reakcii vyjadrilo "pochybnosti o realite" týchto vyhlásení.



Podľa amerických médií Baghdádího zrejme prezradili jeho stúpenci. Denník The New York Times tak informoval, že miesto jeho pobytu bolo známe od leta, po výsluchu jednej z jeho manželiek a jeho styčného dôstojníka.



Agentúra Reuters v nedeľu s odvolaním sa na irackých predstaviteľov uviedla, že víkendová operácia amerických jednotiek bola úspešná aj vďaka výpovediam jedného z Baghdádího poradcov.



Ten totiž po svojom zadržaní v Turecku a vydaní do Iraku počas výsluchu pred irackými vyšetrovateľmi uviedol, že Baghdádího porady s veliteľmi Islamského štátu sa často odohrávajú v idúcich dodávkach, ktoré sú naložené zeleninou - aby sa predišlo ich odhaleniu.



Tieto informácie od... Ismáíla Isáwího... pomohli irackým bezpečnostným agentúram "doplniť chýbajúce kúsky do mozaiky o pohybe Baghdádího a miestach, kde sa skrýval," vysvetlil pre Reuters jeden z irackých bezpečnostných predstaviteľov.