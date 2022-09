BaH je riadnym členom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany

Brusel 6. septembra (TASR) - Bosna a Hercegovina sa v utorok podľa správy Európskej komisie (EK) stala riadnym členom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ktorý pomáha krajinám zasiahnutým rôznymi katastrofami.



Vstup Bosny a Hercegoviny do "európskeho rámca solidarity" sa udial počas návštevy eurokomisára pre krízové riadenie Janeza Lenarčiča v Sarajeve. Lenarčič v mene Európskej únie oficiálne podpísal dohodu o udelení oficiálneho členstva tejto krajiny v uvedenom mechanizme.



Bosna a Hercegovina aj doteraz využívala mechanizmus civilnej ochrany, ale už ako jeho plnoprávny člen bude môcť prostredníctvom mechanizmu aktívne posielať pomoc všade tam, kde to bude potrebné.



"Urobili sme dnes dôležitý krok smerom k silnejšej európskej reakcii na krízy. Bosna a Hercegovina sa pripája k mechanizmu ako plnohodnotný člen. Prichádza to v čase, keď v Európe a inde vo svete pribúdajú prírodné katastrofy. Tento rok sme prežili jednu z najťažších sezón lesných požiarov v celej Európe a opäť sme videli, že reakcia EÚ na katastrofy je najsilnejšia, keď konáme spoločne," uviedol komisár v správe pre médiá.



Podľa jeho slov plnohodnotná účasť na mechanizme civilnej ochrany je uznaním významného pokroku, ktorý Bosna a Hercegovina dosiahla v priebehu posledných rokov pri posilňovaní svojho systému civilnej ochrany.



Cieľom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany je posilniť spoluprácu medzi 27 členskými krajinami EÚ a siedmimi zúčastnenými štátmi (Čierna Hora, Island, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a naposledy to bola práve Bosna a Hercegovina) v oblasti civilnej ochrany s cieľom zlepšiť prevenciu, pripravenosť a reakciu na rôzne typy živelných pohrôm a katastrof.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)