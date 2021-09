Bahamský premiér uznal porážku v parlamentných voľbách

Nassau 17. septembra (TASR) - Bahamské parlamentne voľby vyhrala opozičná Progresívna liberálna strana (PLP), informovali v piatok miestne médiá, ktoré cituje agentúra DPA.



Súčasný konzervatívny premiér Hubert Minnis uznal porážku svojho vládnúceho Slobodného národného hnutia (FNM) a zagratuloval víťazovi volieb, lídrovi PLP Philipovi Davisovi, známemu pod prezývkou "Brave" (odvážny).



Minnis zároveň avizoval, že FNM bude v novom parlamente pôsobiť ako hlavná opozičná sila.



Bahamskí voliči si vo štvrtok vyberali svojich zástupcov do dolnej komory parlamentu. Členov Senátu - hornej komory bahamského parlamentu - vyberá oficiálny zástupca britskej kráľovnej v krajine, generálny guvernér Cornelius Smith, pripomína DPA.



Video zverejnené bahamským denníkom Nassau Guardian zachytáva 70-ročného právnika Davisa, ako hovorí, že práve telefonoval s Minnisom, ktorý uznal svoju volebnú porážku. "Ďakujem Bahamy! Teraz sa pusťme do práce," napísal Davis na Twitteri.



Ako však pripomína DPA, oficiálne výsledky štvrtkových volieb zatiaľ nie sú k dispozícii. Ak však potvrdia víťazstvo PLP, budú to v poradí piate voľby, ktoré na Bahamách viedli k výmene vládnej garnitúry.



Ekonomika tohto karibského štátu je do veľkej miery závislá na turizme, ktorý bol obzvlášť ťažko zasiahnutý koronavírusovou pandémiou. Bahamy, ktoré len pred dvoma rokmi zdevastoval hurikán Dorian, navyše momentálne evidujú aj prudký nárast prípadov covidu.