Bahceli navrhuje rozhovory medzi prokurdskou stranou a Öcalanom

Ankara 26. novembra (TASR) - Líder tureckej Strany národného hnutia (MHP) Devlet Bahceli v utorok v parlamente navrhol, aby prokurdská strana DEM viedla priame rozhovory s uväzneným vodcom kurdských militantov Abdullahom Öcalanom. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry Reuters.



Bahceli je kľúčový spojenec prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Jeho návrh má ukončiť 40 rokov trvajúci konflikt s kurdskými militantmi. Pred mesiacom navrhol, aby Öcalan oznámil ukončenie kurdského povstania výmenou za možnosť svojho prepustenia na slobodu. Erdogan to označil ako "historickú príležitosť", ale o žiadnom mierovom procese nehovoril.



Prokurdská Strana ľudovej rovnosti a demokracie (DEM) je treťou najväčšou stranou v tureckom parlamente a má 57 poslancov. Jej predchodkyňa sa pred desiatimi rokmi podieľala na mierových rokovaniach medzi Ankarou a Öcalanom. Bahceli doteraz pravidelne odsudzoval politikov DEM ako nástroje zakázanej ľavicovej Strany kurdských pracujúcich (PKK).



Öcalan je zakladateľ PKK a od svojho zatknutia pred 25 rokmi je väznený na ostrove Imrali v Marmarskom mori.



"Očakávame, že bezodkladne dôjde k osobnému kontaktu medzi Imrali a skupinou DEM, a rozhodne opakujeme našu výzvu," povedal Bahceli zákonodarcom zo svojej strany na parlamentnom zasadnutí, pričom použil názov ostrova na označenie Öcalana.



Za snahou ukončiť konflikt s PKK sa považuje rastúca regionálna nestabilita a meniaca sa politická dynamika v regióne. Šance na úspech sú nejasné, keďže Ankara neposkytla žiadne indície, čo by to mohlo znamenať.



Jediným konkrétnym krokom zatiaľ bolo povolenie Ankary, aby Öcalana mohol vo väzení navštíviť jeho synovec. Išlo o prvú rodinnú návštevu po štyri a pol roku.



Turecko a jeho západní spojenci označujú PKK za teroristickú skupinu. V bojoch, ktoré sa v minulosti sústreďovali najmä na turecký juhovýchod, ale teraz sa sústreďujú na severný Irak, kde má PKK svoje sídlo, zahynulo už viac ako 40.000 ľudí.