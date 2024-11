Bahčeli vyzval na zmenu ústavy aby mohol Erdogan opäť kandidovať

Ankara 5. novembra (TASR) - Líder tureckej Strany nacionalistického hnutia (MHP) Devlet Bahčeli v utorok navrhol zmenu ústavy, ktorá by prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi umožnila opätovne kandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách v roku 2028. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.



Erdogan vládne Turecku už viac ako 21 rokov - najprv ako predseda vlády a potom ako prezident. Podľa ústavy Erdogan po svojom minuloročnom znovuzvolení nemôže opäť kandidovať. Zákon však umožňuje výnimku a prezident môže znova kandidovať v prípade, že parlament vyhlási predčasné voľby.



"Ak sa podarí odstrániť terorizmus, inflácia dostane silný úder a Turecko dosiahne politickú a hospodársku stabilitu, nebolo by prirodzené, aby bol náš prezident opätovne zvolený?," vyhlásil v parlamente líder MHP, ktorá je spojencom Erdoganovej vládnucej Strany spravodlivosti a rozvoja (AKP).



Bahčeli zároveň vyhlásil, že jeho strana je pripravená podporiť úsilie o "vykonanie potrebných ústavných zmien".



Vládnuca koalícia však nemá v parlamente trojpätinovú väčšinu potrebnú na predčasné voľby alebo zmenu ústavy. Bahčeli minulý mesiac vyzval na možný mierový proces medzi Tureckom a zakázanou Stranou kurdských pracujúcich (PKK).



Tento Bahčeliho návrh môže byť podľa niektorých analytikov snahou AKP a MHP získať podporu prokurdskej Strany zelenej ľavice (DEM), tretej najväčšej strany v parlamente, pre zmenu ústavy, ktorá by mohla zlepšiť Erdoganove vyhliadky vo voľbách v roku 2028.



O ústavnej zmene sa môže konať referendum, ak ho podporí 360 poslancov v 600-člennom parlamente. Na vyhlásenie predčasných volieb je tiež potrebná podpora 360 poslancov. AKP a jej spojenci majú 321 kresiel a DEM má 57 kresiel.