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Bahrajn a Kuvajt sa opäť stali terčom iránskych raketových útokov
V Kuvajte zaznamenali opakované výbuchy v blízkosti medzinárodného letiska, ktoré sa už v stredu stalo terčom iného útoku, z ktorého Kuvajt obvinil Irán. Pri incidente zahynul jeden človek.
Autor TASR
Kuvajt/Manáma 6. júna (TASR) - Krajiny Perzského zálivu Bahrajn a Kuvajt sa v sobotu ráno stali terčom nových leteckých útokov zo strany Iránu po tom, čo Spojené štáty oznámili, že zaútočili na islamskú republiku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Malé ostrovné kráľovstvo Bahrajn, kde sídli veliteľstvo 5. flotily USA, vo svojom vyhlásení odsúdilo útoky na svoje územie a susedný Kuvajt.
Manáma uviedla, že obe krajiny Perzského zálivu zachytili sedem rakiet vystrelených z Iránu a útoky označila, za „otvorenú agresiu“ a „hrubé porušenie suverenity oboch krajín“.
Novinár agentúry AFP predtým informoval, že v Manáme bolo počuť tri výbuchy a rezort vnútra oznámil, že po celej krajine sa rozozvučali sirény.
V Kuvajte zaznamenali opakované výbuchy v blízkosti medzinárodného letiska, ktoré sa už v stredu stalo terčom iného útoku, z ktorého Kuvajt obvinil Irán. Pri incidente zahynul jeden človek.
Niekoľko hodín po ostreľovaní kuvajtský úrad pre civilné letectvo oznámil obnovenie leteckej prevádzky. Zároveň uviedol, že počas uzavretia vzdušného priestoru v dôsledku iránskych útokov bolo odklonených 11 letov spoločností Kuwait Airways a Jazeera Airways.
Iránske Revolučné gardy uviedli, že podnikli raketové útoky proti „nepriateľským základniam“ po tom, čo americká armáda oznámila, že zasiahla radarové stanice v Iráne a zostrelila drony smerujúce k strategicky dôležitému Hormuzskému prielivu.
Centrálne veliteľstvo USA (CENTCOM) uviedlo, že šesť rakiet vypálených smerom na Kuvajt a Bahrajn bolo zostrelených, zatiaľ čo siedma „nedosiahla svoj zamýšľaný cieľ“.
Malé ostrovné kráľovstvo Bahrajn, kde sídli veliteľstvo 5. flotily USA, vo svojom vyhlásení odsúdilo útoky na svoje územie a susedný Kuvajt.
Manáma uviedla, že obe krajiny Perzského zálivu zachytili sedem rakiet vystrelených z Iránu a útoky označila, za „otvorenú agresiu“ a „hrubé porušenie suverenity oboch krajín“.
Novinár agentúry AFP predtým informoval, že v Manáme bolo počuť tri výbuchy a rezort vnútra oznámil, že po celej krajine sa rozozvučali sirény.
V Kuvajte zaznamenali opakované výbuchy v blízkosti medzinárodného letiska, ktoré sa už v stredu stalo terčom iného útoku, z ktorého Kuvajt obvinil Irán. Pri incidente zahynul jeden človek.
Niekoľko hodín po ostreľovaní kuvajtský úrad pre civilné letectvo oznámil obnovenie leteckej prevádzky. Zároveň uviedol, že počas uzavretia vzdušného priestoru v dôsledku iránskych útokov bolo odklonených 11 letov spoločností Kuwait Airways a Jazeera Airways.
Iránske Revolučné gardy uviedli, že podnikli raketové útoky proti „nepriateľským základniam“ po tom, čo americká armáda oznámila, že zasiahla radarové stanice v Iráne a zostrelila drony smerujúce k strategicky dôležitému Hormuzskému prielivu.
Centrálne veliteľstvo USA (CENTCOM) uviedlo, že šesť rakiet vypálených smerom na Kuvajt a Bahrajn bolo zostrelených, zatiaľ čo siedma „nedosiahla svoj zamýšľaný cieľ“.