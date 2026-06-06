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Bahrajn a Kuvajt sa opäť stali terčom iránskych raketových útokov

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Fotografia, ktorú zverejnilo bahrajnské ministerstvo vnútra, zachytáva hasičov pri hasení plameňov po tom, ako iránsky projektil zasiahol priemyselnú oblasť v Ma'ameer v Bahrajne. Foto: TASR/AP

V Kuvajte zaznamenali opakované výbuchy v blízkosti medzinárodného letiska, ktoré sa už v stredu stalo terčom iného útoku, z ktorého Kuvajt obvinil Irán. Pri incidente zahynul jeden človek.

Autor TASR
Kuvajt/Manáma 6. júna (TASR) - Krajiny Perzského zálivu Bahrajn a Kuvajt sa v sobotu ráno stali terčom nových leteckých útokov zo strany Iránu po tom, čo Spojené štáty oznámili, že zaútočili na islamskú republiku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Malé ostrovné kráľovstvo Bahrajn, kde sídli veliteľstvo 5. flotily USA, vo svojom vyhlásení odsúdilo útoky na svoje územie a susedný Kuvajt.

Manáma uviedla, že obe krajiny Perzského zálivu zachytili sedem rakiet vystrelených z Iránu a útoky označila, za „otvorenú agresiu“ a „hrubé porušenie suverenity oboch krajín“.

Novinár agentúry AFP predtým informoval, že v Manáme bolo počuť tri výbuchy a rezort vnútra oznámil, že po celej krajine sa rozozvučali sirény.

V Kuvajte zaznamenali opakované výbuchy v blízkosti medzinárodného letiska, ktoré sa už v stredu stalo terčom iného útoku, z ktorého Kuvajt obvinil Irán. Pri incidente zahynul jeden človek.

Niekoľko hodín po ostreľovaní kuvajtský úrad pre civilné letectvo oznámil obnovenie leteckej prevádzky. Zároveň uviedol, že počas uzavretia vzdušného priestoru v dôsledku iránskych útokov bolo odklonených 11 letov spoločností Kuwait Airways a Jazeera Airways.

Iránske Revolučné gardy uviedli, že podnikli raketové útoky proti „nepriateľským základniam“ po tom, čo americká armáda oznámila, že zasiahla radarové stanice v Iráne a zostrelila drony smerujúce k strategicky dôležitému Hormuzskému prielivu.

Centrálne veliteľstvo USA (CENTCOM) uviedlo, že šesť rakiet vypálených smerom na Kuvajt a Bahrajn bolo zostrelených, zatiaľ čo siedma „nedosiahla svoj zamýšľaný cieľ“.
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