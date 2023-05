Bahrajn a Libanon plne obnovia diplomatické vzťahy

Manáma 21. mája (TASR) - Bahrajn v sobotu oznámil, že po roku a pol plne obnoví diplomatické vzťahy s Libanonom. Bejrút toto rozhodnutie privítal. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Bahrajnské kráľovstvo sa rozhodlo obnoviť diplomatické zastúpenie" v Libanone na úrovni veľvyslanectva, uviedlo bahrajnské ministerstvo zahraničných vecí. Tento krok podľa rezortu "posilní bratské vzťahy medzi oboma krajinami".



Libanonský premiér Nadžíb Míkátí uviedol, že si cení a víta sobotňajšie rozhodnutie Bahrajnu o návrate veľvyslanca do Bejrútu.



Oznámenie prichádza deň po summite Ligy arabských štátov (LAŠ) v Saudskej Arábii, všíma si AFP.



V reakcii na vyjadrenia bývalého libanonského ministra informácií Georgea Kurdáhího o vplyve Saudskej Arábie na vojnu v Jemene Rijád koncom roka 2021 stiahol z Bejrútu svojho veľvyslanca a nariadil libanonskému vyslancovi v Saudskej Arábii, aby opustil krajinu do 48 hodín. Spojené arabské emiráty (SAE), Bahrajn a Kuvajt v reakcii na tieto udalosti taktiež vyhostili libanonských diplomatov.



Kurdáhí predtým v televíznom rozhovore označil Saudskú Arábiu a SAE za agresorov vojny v Jemene. Tvrdil, že jemenskí povstalci známi ako húsíovia sa v boji proti jemenskej vláde "bránili... proti vonkajšej agresii". Libanonská vláda názor ministra odmietla a zdôraznila, že jej postoj neodzrkadľuje.



Saudskoarabský veľvyslanec sa vrátil do Libanonu v apríli minulého roka.