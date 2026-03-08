< sekcia Zahraničie
Bahrajn: Iránsky útok poškodil odsoľovaciu stanicu a univerzitu
Teherán predtým obvinil Spojené štáty z útoku zo základne v Bahrajne na jedno z iránskych odsoľovacích zariadení.
Autor TASR
Manáma 8. marca (TASR) - Bahrajn v nedeľu oznámil, že pri útoku iránskeho dronu bola poškodená odsoľovacia stanica. Padajúce úlomky rakety tiež zranili troch ľudí a poškodili budovu univerzity. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Iránska agresia náhodne bombarduje civilné ciele a spôsobuje materiálne škody na odsoľovacom zariadení na vodu po útoku dronu,“ uviedlo ministerstvo.
Teherán predtým obvinil Spojené štáty z útoku zo základne v Bahrajne na jedno z iránskych odsoľovacích zariadení.
„V dôsledku očividnej iránskej agresie boli traja ľudia zranení a na budove univerzity v oblasti Muharrak boli spôsobené materiálne škody po páde úlomkov rakety,“ uviedlo ministerstvo v ďalšom vyhlásení. Muharrak je ostrovná oblasť severozápadne od Manámy s medzinárodným letiskom a v rovnomennom meste je historický palác vládcu Bahrajnu.
