Bahrajn: Iránsky útok poškodil odsoľovaciu stanicu a univerzitu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Manáma 8. marca (TASR) - Bahrajn v nedeľu oznámil, že pri útoku iránskeho dronu bola poškodená odsoľovacia stanica. Padajúce úlomky rakety tiež zranili troch ľudí a poškodili budovu univerzity. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

„Iránska agresia náhodne bombarduje civilné ciele a spôsobuje materiálne škody na odsoľovacom zariadení na vodu po útoku dronu,“ uviedlo ministerstvo.

Teherán predtým obvinil Spojené štáty z útoku zo základne v Bahrajne na jedno z iránskych odsoľovacích zariadení.

„V dôsledku očividnej iránskej agresie boli traja ľudia zranení a na budove univerzity v oblasti Muharrak boli spôsobené materiálne škody po páde úlomkov rakety,“ uviedlo ministerstvo v ďalšom vyhlásení. Muharrak je ostrovná oblasť severozápadne od Manámy s medzinárodným letiskom a v rovnomennom meste je historický palác vládcu Bahrajnu.
