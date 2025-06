Bahrajn, Kuvajt a Irak uzavreli po útokoch Iránu svoj vzdušný priestor

Kuvajt/Manáma/Bagdad 23. júna (TASR) - Bahrajn, Kuvajt aj Irak uzavreli až do odvolania svoj vzdušný priestor, uvádza stanica Sky News citujúc z tamojších médií. Došlo k tomu po tom, ako Irán v pondelok večer zaútočil na americké vojenské základe v Katare a Iraku. Dauha vzápätí hlásila, že rakety zachytila a že útoky si nevyžiadali obete, čo potvrdili aj Spojené štáty, píše TASR.



Ako prvé ohlásilo uzavretie vzdušného priestoru Bahrajnské kráľovstvo. Tamojšie ministerstvo dopravy a telekomunikácií uviedlo, že ide o preventívne opatrenie prijaté vzhľadom na najnovší vývoj situácie. Obdobné vyhlásenia vzápätí prišli aj z Kuvajtu a Iraku.



Terčom pondelkového iránskeho útoku bola americká letecká základňa al-Udajd v Katare aj základňa Ajn al-Asad na západe Iraku, v ktorej sú taktiež dislokovaní americkí vojaci. Zmienená základňa v Katare, ktorá leží neďaleko metropoly Dauha, je - ako priblížila stanica BBC - najväčšou americkou základňou na Blízkom východe.



V Bahrajne je zase dislokovaná piata flotila amerických námorných síl. Tamojšie americké veľvyslanectvo ešte pred útokmi časti svojich zamestnancov nariadilo „prácu na diaľku“.



Katar tesne pred pondelkovými útokmi ohlásil uzatvorenie svojho vzdušného priestoru. Krátko predtým viaceré západné krajiny, menovite USA, Británia i Kanada, svojich občanov v tejto krajine vyzvali, aby sa až do odvolania „ukryli“ na bezpečnom mieste a nevychádzali. Dauha vtedy reagovala vyhlásením, že tamojšia situácia je stabilná, no monitoruje ju.



Irán ju údajne pred útokom v predstihu varoval, uvádza agentúra Reuters citujúc nemenovaný oboznámený zdroj. Rovnakú informáciu ako prvý priniesol aj denník New York Times s tým, že Irán vykonal útoky tak, aby minimalizoval straty na životoch.



Teherán neskôr oznámil, že raketový útok na americkú základňu v Katare zodpovedá počtu bômb, ktoré Spojené štáty počas uplynulého víkendu zhodili na jeho jadrové zariadenia. Podľa agentúry AP tento fakt zrejme môže signalizovať snahu Teheránu o deeskaláciu napätia. Irán tiež informoval, že útočil na základňu v Katare, pretože sa nachádza mimo obývaných oblastí. Iránske Revolučné gardy najnovšie spresnili, že americkú základňu v Katare zasiahlo šesť rakiet.