Bahrajn navrhol rezolúciu na ochranu dopravy v Hormuzskom prielive
Autor TASR
Manáma 23. marca (TASR) - Bahrajn predložil návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), ktorá by umožnila použiť „všetky potrebné prostriedky“ na ochranu obchodnej lodnej dopravy v Hormuzskom prielive a jeho okolí. Vyplýva to z návrhu dokumentu, ktorý v pondelok videla agentúra Reuters. Informuje o tom TASR.
Diplomati uviedli, že návrh podporujú aj ďalšie krajiny Perzského zálivu a Spojené štáty, jeho prijatie je však nepravdepodobné. Dôvodom je očakávané veto Ruska a Číny, ktoré sú spojencami Iránu.
Návrh rezolúcie označuje konanie Iránu za hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Tento krok podčiarkuje rastúce obavy v regióne, že Teherán by mohol naďalej ohrozovať Hormuzský prieliv, strategický bod, cez ktorý prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a ktorý je kľúčový pre ekonomiky krajín Perzského zálivu.
Text rezolúcie by zároveň oprávnil jednotlivé štáty alebo dobrovoľné mnohonárodné námorné koalície použiť „všetky potrebné prostriedky“ vrátane sily na zabezpečenie lodnej dopravy, a to aj v teritoriálnych vodách pobrežných štátov. Dokument tiež počíta s možnosťou prijatia opatrení vrátane cielených sankcií.
Aby bola rezolúcia prijatá 15-člennou BR OSN, potrebuje aspoň deväť hlasov za a nesmie ju vetovať nikto zo stálych členov - Rusko, Čína, USA, Veľká Británia ani Francúzsko.
Podľa diplomatov Francúzsko pripravuje aj alternatívny návrh rezolúcie, ktorý by sa snažil získať mandát OSN až po upokojení situácie.
