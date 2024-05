Bahrajn navrhuje mierovú konferenciu zameranú na Blízky východ

Manáma 16. mája (TASR) - Bahrajnský kráľ Hamad bin Ísá al-Chalífa vo štvrtok na stretnutí Ligy arabských štátov (LAŠ) v bahrajnskom hlavnom meste Manáma navrhol zvolanie mierovej konferencie zameranej na Blízky východ. Schôdzka v Manáme sa zaoberá predovšetkým vojnou medzi Izraelom a vojenským hnutím Hamas v Pásme Gazy. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Na stretnutí LAŠ, na ktorom sa zúčastnilo 22 krajín, vystúpil aj bahrajnský kráľ Hamad bin Ísá al-Chalífa, ktorý navrhol medzinárodnú mierovú konferenciu zaoberajúcu sa Blízkym východom. "Žiadame medzinárodné uznanie celého územia Palestínskeho štátu a jeho vstup do OSN," uviedol.



Ide o prvé stretnutie zoskupenia LAŠ od mimoriadneho zasadnutia v saudskoarabskom Rijáde vlani v novembri, na ktorom sa vtedy zúčastnilo aj 57 ministrov zahraničných vecí pod záštitou Organizácie islamskej spolupráce.



Zoskupenie už na stretnutí v Rijáde odsúdilo "barbarské" činy Izraela v Pásme Gazy, ale nezaviedlo voči tejto krajine žiadne represívne ekonomické ani politické kroky, a to aj napriek tomu, že v regióne stále narastá nesúhlas s vojnou a podpora pre Palestínčanov.



Vojenský konflikt medzi Izraelom a Hamasom vypukol 7. októbra útokom Hamasu na južný Izrael, pri ktorom zahynulo viac ako 1170 ľudí. Väčšinou obetí boli civilisti. Hamas zároveň uniesol približne 250 rukojemníkov do Pásma Gazy; 128 z nich stále zadržiava. Izraelská armáda komentuje, že 36 rukojemníkov je už mŕtvych, udáva AFP na základe oficiálnych údajov poskytnutých Izraelom.